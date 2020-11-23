Брать или не брать: Выгодно ли покупать в «Черную пятницу»?

Последняя пятница ноября считается «Черной» и пиком потребительской активности. По оценке Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation), в «Черную пятницу» в 2019-м покупки совершили около 114,6 миллиона американцев. В 2020-м распродажи пройдут в реалиях пандемии коронавируса. Традиция «Черной пятницы» пришла из США в Россию только в 2010-м. Однако интерес к акции в нашей стране падает последние два года из-за размытых сроков проведения: большинство магазинов начали предлагать товары по сниженным ценами еще несколько недель назад. В чем суть «Черной пятницы» и стоит ли покупать товары по скидкам, разбираемся с 5-tv.ru.

В чем суть «Черной пятницы»?

«Черная пятница» — это старт предпраздничного шопинг-рандеву в США и Европе, которое длится до Рождества 25 декабря. В 2020-м день больших скидок выпал 27 ноября. Магазины уже запасаются терпением и готовят снижение цен от 20% до 90%. Но в России свои правила, «Черная пятница» уже началась, а пик скидок должен произойти 26–27 ноября. Уже сейчас можно заметить скидки как в торговых центрах, так и в онлайн-магазинах. Но для шопинга в интернете есть отдельное событие — Киберпонедельник, выпадающий на первый понедельник после «Черной пятницы». То есть в этом году, онлайн-распродажи пройдут 30 ноября. В России эта же акция проходит в другой месяц. Например, первый Киберпонедельник прошел 28 января 2013-го. Следующий стоит ожидать 25 января 2021-го.

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Куда бежать за скидками? Для начала стоит ознакомиться с перечнем онлайн-магазинов, которые предоставят скидки в «Черную пятницу». В России акцию проводят две площадки — B-Friday.com при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Также Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания «Блэк фрайдэй» запустили похожий сайт Blackfridaysale.ru. Ресурсы просят совершить на них подписку, чтобы предоставить возможность оповестить пользователя стартовым «гудком» перед началом распродаж.

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Уже сейчас на официальных сайтах популярных брендов и реселлеров можно ознакомиться со скидками, которые будут предоставлены в период с 27–30 ноября. Под акцию попадают почти все категории товаров: продукты питания, косметически средства, одежда, элементы интерьера, техника, стройматериалы и даже земельные участки.

Многие магазины действительно не обманывают и сбрасывают цену на большинство товаров. В чем их выгода? Они продадут больше, чем могли бы продать по обычным ценам, которые порой завышены. Тем более, в период «Черной пятницы» велика вероятность, что покупатель сделает ненужные покупки. Цены привлекают потенциальных постоянных клиентов, которые после безумия «Черной пятницы» вернутся в магазин за покупками по обычным ценам. Финансовые аналитики уже спрогнозировали категории товаров, цены на которые будут наиболее выгодные в 2020-м.

Правила «Черной пятницы»

«Черная пятница» — не такой уж и простой шопинг, каким может показаться на первый взгляд. Прежде чем отправиться в ближайший торговый центр за выгодными покупками, стоит как следует подготовиться.

Составьте четкий список покупок. В первую очередь не обманывайте себя и не ведитесь на выгодные предложения. За несколько дней перед «Черной пятницей» ознакомьтесь с ценами интересующих вас товаров на официальных сайтах или не поленитесь посетить магазин. Часто продавцы обманывают потребителя и просто завышают цену товара до скидки, а в качестве скидочной оставляют ту, которая была изначально.

В первую очередь не обманывайте себя и не ведитесь на выгодные предложения. За несколько дней перед «Черной пятницей» ознакомьтесь с ценами интересующих вас товаров на официальных сайтах или не поленитесь посетить магазин. Часто продавцы обманывают потребителя и просто завышают цену товара до скидки, а в качестве скидочной оставляют ту, которая была изначально. Создайте напоминание. Если вы точно знаете, какой товар вам нужен и сколько он будет стоить в рамках «Черной пятницы», то поставьте себе напоминание на телефон, иначе есть вероятность, что вы упустите выгодную покупку.

Если вы точно знаете, какой товар вам нужен и сколько он будет стоить в рамках «Черной пятницы», то поставьте себе напоминание на телефон, иначе есть вероятность, что вы упустите выгодную покупку. Не суетитесь в магазине. Истерия «Черной пятницы» может сбить с толку даже самого расчетливого покупателя. Не поддавайтесь всеобщему хаосу и спокойно совершайте покупки. Так вы избежите лишних трат и просто сбережете свои нервы.

Истерия «Черной пятницы» может сбить с толку даже самого расчетливого покупателя. Не поддавайтесь всеобщему хаосу и спокойно совершайте покупки. Так вы избежите лишних трат и просто сбережете свои нервы. Остерегайтесь мошенников. Черная пятница — прекрасный повод для мошенников обобрать вас до нитки. Будьте внимательнее к поддельным «официальным» сайтам известных брендов. Последнее время участились случаи, когда пользователи попадали якобы на сайт крупных магазинов, но на самом деле, они были фэйковыми. Кроме того, совершаются регулярные кибер-атаки на торговые площадки, они значительно увеличились с 2016-го. Например, во время распродаж на популярном китайском интернет-магазине AliExpress, всплывали окна, которые просили ввести данные банковских карт для увеличения скидки на все товары до 50%.

Черная пятница — прекрасный повод для мошенников обобрать вас до нитки. Будьте внимательнее к поддельным «официальным» сайтам известных брендов. Последнее время участились случаи, когда пользователи попадали якобы на сайт крупных магазинов, но на самом деле, они были фэйковыми. Кроме того, совершаются регулярные кибер-атаки на торговые площадки, они значительно увеличились с 2016-го. Например, во время распродаж на популярном китайском интернет-магазине AliExpress, всплывали окна, которые просили ввести данные банковских карт для увеличения скидки на все товары до 50%. Не ведитесь на заманчивые предложения банков. Эксперты предупредили

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