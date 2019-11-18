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Фото: Елена Летучая показала маму в день рождения

, 17:08 | Мия Субботина Фото 2 043

Телеведущая устроила родительнице праздничные итальянские выходные.

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Фото, видео: Instagram @elenapegas

Телеведущая Елена Летучая привезла маму в Италию накануне ее дня рождения. Вместе они побывали в Венеции и Миланской опере, а теперь находятся на курорте с термальными водами в Тоскане. Вероятно, в честь праздника обе нанесли на лицо маску местного бренда и сфотографировались. Знаменитость опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

«У мамули сегодня день рождения! Надо выглядеть на все 100», — подписала фото звезда.

Instagram @elenapegas

Поклонники Елены тут же стали оставлять в комментариях свои поздравления маме знаменитости.

«Елена, с именинницей Вас!!! Самые наилучшие пожелания! Главное — здоровья! Поздравляю, красотки»;

«С днем рождения!!! Гармонии, тепла, счастья и любви»;

«Мамулю с днем рождения!!!»;

«Леночка, с Днем Рождения маму! Здоровья ей и долголетия!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Елены Летучей поймал гигантскую золотую рыбку.

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