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  4. «Какое желание загадать?»: Муж Елены Летучей поймал гигантскую золотую рыбку

«Какое желание загадать?»: Муж Елены Летучей поймал гигантскую золотую рыбку

, 9:56 Фото 80

Российская ведущая похвасталась в Instagram крупным уловом супруга. Фанаты не могли поверить своим глазам.

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Фото, видео: Instagram @elenapegas

Российская ведущая Елена Летучая похвасталась в Instagram гигантским уловом супруга. Адвокат Юрий Анашенков поймал на удочку в Индийском океане огромную красную рыбу. Снеппер оказался длиной в полметра и весом в несколько килограммов, пишет Teleprogramma.pro.

При виде фото, опубликованного на странице Летучей, фанаты не могли поверить своим глазам. Размеры добычи впечатлили даже самых заядлых рыболовов.

«Поймали золотую рыбку, какое желание загадать?» — обратилась к подписчикам знаменитость.

Instagram @elenapegas

Большинство фолловеров посоветовали 40-летней ведущей загадать ребенка или крепкое здоровье.

«Родить здорового ребенка!»

«Да, ребеночка!»

«Здоровье загадайте!»

«Загадайте декретный отпуск!» — шутили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восхитила поклонников стройными загорелыми ногами.

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