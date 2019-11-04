«Какое желание загадать?»: Муж Елены Летучей поймал гигантскую золотую рыбку

Российская ведущая Елена Летучая похвасталась в Instagram гигантским уловом супруга. Адвокат Юрий Анашенков поймал на удочку в Индийском океане огромную красную рыбу. Снеппер оказался длиной в полметра и весом в несколько килограммов, пишет Teleprogramma.pro.
При виде фото, опубликованного на странице Летучей, фанаты не могли поверить своим глазам. Размеры добычи впечатлили даже самых заядлых рыболовов.
«Поймали золотую рыбку, какое желание загадать?» — обратилась к подписчикам знаменитость.
Большинство фолловеров посоветовали 40-летней ведущей загадать ребенка или крепкое здоровье.
«Родить здорового ребенка!»
«Да, ребеночка!»
«Здоровье загадайте!»
«Загадайте декретный отпуск!» — шутили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восхитила поклонников стройными загорелыми ногами.