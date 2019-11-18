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Путин высоко оценил проект по добыче палладия в Арктике

, 17:49 | Сергей Зеленский Видео 34

Президент РФ провел встречу с главой компании «Русская платина» Мусой Бажаевым.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне. Этот проект он обсудил на встрече с президентом «Русской платины» Мусой Бажаевым.

«Окупаемость хорошая, я смотрю. Общие инвестиции — 15 миллиардов долларов, а чистая прибыль — 3700 (миллионов). За четыре года с небольшим — полная окупаемость», — отметил Путин, добавив, что это — «очень хороший проект».

В свою очередь Бажаев отметил, что «это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза».

Компания «Русская платина» является одним из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире. Совместно с «Норникелем» было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание совместного предприятия «Арктик Палладий» для дальнейшей разработки месторождений.

Ранее Путин рассказывал об освоении Арктики на благо человечества.

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