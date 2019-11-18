  1. Пятый канал
  4. Представительница России не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Представительница России не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

, 16:58 | Мия Субботина 16

У Алины Санько недостаточно времени, чтобы получить американскую визу и подготовиться к конкурсу.

Фото: Instagram @ms.alinasanko

Участница от России Алина Санько не поедет на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в этом году в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса „Мисс Вселенная“ очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что (обладательница титула „Мисс Россия — 2019“ — Прим.ред.) Алина Санько отправится на два конкурса: „Мисс Мира“ и „Мисс Вселенная“. В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — сказала она.

Согласно формату, одним из призов смотра «Мисс Россия — 2019» является участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». По словам Беляк, у Санько недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная».

«Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно», — отметила Беляк.

Известно, что победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маргарита Паша показала финальное платье для конкурса «Мисс Мира».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

17:08
Фото: Елена Летучая показала маму в день рождения
17:03
Подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок в суде
16:58
Представительница России не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
16:52
«Каждый день кто-то приходит»: Лариса Долина проведала могилу Юлии Началовой
16:47
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских фашистов
16:38
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту голубого топлива

Сейчас читают

«Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди
Сын Виторгана и Собчак прочитал стихотворение в честь своего дня рождения
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]