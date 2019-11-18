Представительница России не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Участница от России Алина Санько не поедет на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в этом году в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса „Мисс Вселенная“ очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что (обладательница титула „Мисс Россия — 2019“ — Прим.ред.) Алина Санько отправится на два конкурса: „Мисс Мира“ и „Мисс Вселенная“. В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — сказала она.

Согласно формату, одним из призов смотра «Мисс Россия — 2019» является участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». По словам Беляк, у Санько недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная».

«Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно», — отметила Беляк.

Известно, что победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маргарита Паша показала финальное платье для конкурса «Мисс Мира».