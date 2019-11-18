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Спецназ в Тбилиси оттеснил оппозиционеров от здания парламента

, 19:04 | Василий Заика Видео 42

Проезжая часть проспекта Руставели открыта для движения транспорта.

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Фото, видео: REUTERS/Irakli Gedenidze

Грузинский спецназ оттеснил оппозиционеров от здания парламента в Тбилиси. Движение транспорта по проспекту Руставели удалось открыть, сообщает РИА Новости.

Территория перед зданием законодательного органа Грузии очищена коммунальными службами от палаток, мусора и барьеров. Наряды полиции продолжают патрулирование в целях обеспечения порядка.

Представители оппозиции намерены возобновить акцию протеста и пикетирование здания парламента 19 ноября.

Протесты в центре грузинской столицы начались после того, как парламентарии не смогли принять поправки в конституцию страны, обеспечивающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной.

Митингующие заблокировали вход в здание законодательного органа и препятствовали проходу депутатов. Вскоре на место были направлены силовики, которые в последствии использовали дубинки и водометы для оттеснения демонстрантов. В ходе разгона акции протеста, по данным МВД Грузии, были задержаны 18 человек из-за неповиновения полиции и хулиганства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ворота парламента в Тбилиси увешали замками и цепями.

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