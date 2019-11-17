Символизм по-грузински: ворота парламента в Тбилиси увешали замками и цепями

Лидеры оппозиционных партий Грузии символически навесили замки на все ворота парламента страны в центре Тбилиси. Так они выразили протест по поводу провала конституционной реформы и отказа депутатов принимать законопроект о пропорциональной системе выборов.

«Эти ключи мы передадим народу. Ни у кого не будет возможности ходить в этот парламент», — приводит Sputnik Грузия слова лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулавы, который повесил на ворота первый замок.

Возле здания парламента собрались сотни человек, представляющих порядка 20 оппозиционных партий. Они требуют отставки правительства, а также «капитуляции» лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в коррупции.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже четвертый день, и все из-за несостоявшихся поправок в Конституцию. Пропорциональные выборы предполагают голосование избирателей по партийным спискам, при этом места в парламенте делятся между партиями в соответствии с процентом голосов, который они набрали. Протестующие настаивают именно на такой системе, поскольку считают ее более справедливой.