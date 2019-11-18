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Двое рабочих погибли в Ижевске при обвале грунта траншеи

, 19:13 | Василий Заика Видео 68

Трагический инцидент произошел на улице Фруктовая во время проведения земляных работ.

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Фото, видео: СК РФ

Двое рабочих погибли в результате обвала грунта траншеи в Ижевске. Трагический инцидент произошел во время проведения земляных работ по прокладке коммуникаций к новостройке на улице Фруктовая, сообщает региональный СК.

«Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на ул. Фруктовой в Ижевске», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае.

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