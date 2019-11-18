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  4. Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

, 21:28 Эфирная новость 18

Прокурор попросил приговорить четверых из 11 фигурантов дела о теракте в метро в Петербурге, случившемся 3 апреля 2017 года, к пожизненному лишению свободы.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, 5-tv.ru

Четырех ключевых фигурантов дела о теракте в петербургском метро могут лишить свободы пожизненно. Такого наказания в связи с большой общественной важностью преступления потребовала гособвинитель. Еще шестерых предлагают отправить в колонию строгого режима — на срок от 27 до 28 лет.

Единственная женщина на скамье подсудимых — Шохиста Каримова — свой срок услышать не успела, упала в обморок прямо во время заседания. В суд вызвали скорую, был объявлен перерыв.

Прокуратура считает, что вина всех 11-ти подсудимых полностью доказана, хотя сами они этого не признают. 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов подорвал себя в петербургском метро, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт». Погибли 15 человек, свыше 60 получили ранения.

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