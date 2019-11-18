Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

Четырех ключевых фигурантов дела о теракте в петербургском метро могут лишить свободы пожизненно. Такого наказания в связи с большой общественной важностью преступления потребовала гособвинитель. Еще шестерых предлагают отправить в колонию строгого режима — на срок от 27 до 28 лет.

Единственная женщина на скамье подсудимых — Шохиста Каримова — свой срок услышать не успела, упала в обморок прямо во время заседания. В суд вызвали скорую, был объявлен перерыв.

Прокуратура считает, что вина всех 11-ти подсудимых полностью доказана, хотя сами они этого не признают. 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов подорвал себя в петербургском метро, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт». Погибли 15 человек, свыше 60 получили ранения.