Гражданин Великобритании пропал в Челябинске при загадочных обстоятельствах. 40-летний Роберт Патиссон вышел из дома на улице Тимирязева ночью 18 ноября и до сих пор не вернулся, сообщает Znak.com.

Отмечается, что подданный Соединенного Королевства не говорит по-русски и не знает города. При себе у англичанина, одетого во все черное, не было ничего, кроме туристического чемодана.

Тревогу забила супруга Роберта Патиссона — местная жительница после того, как благоверный перестал выходить на связь. В настоящий момент британца, приехавшего в гости в уральский город, ищут полицейские и поисковые отряды волонтеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве. Маргарита Игнатова утром 17 ноября ушла из дома в церковь и не вернулась.