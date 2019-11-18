Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова пропала в Москве. 29-летняя девушка утром 17 ноября ушла из дома по улице Весенняя в церковь и до сих пор не вернулась.

Мать Маргариты Игнатовой Ирина Алексеева в интервью 5-tv.ru рассказала, что дочь перед уходом в храм сменила сумку и не взяла с собой документы, телефон и банковские карточки. При себе у журналистки были только ключи от квартиры и деньги.

«Она пропала, да. Она пошла в церковь. Получилось так, что она дома все оставила, то, с чем она ходит. Она поменяла сумку зачем-то. Взяла кошелек и ключи. Все остальное — паспорт, телефон, карточки все — это все осталось дома. Даже если представить, что она задумала куда-то уйти, она все равно бы забежала домой», — сказала Ирина Алексеева.

Ирина Сергеевна отметила, что Маргарита даже если уходила ненадолго, всегда обязательно звонила матери. Женщина добавила, что они с дочерью живут в отдаленном районе и подруг, с которыми можно пообщаться поблизости, у журналистки нет. На момент публикации материала место нахождения Маргариты Игнатовой не известно. Полиция ведет ее розыск.

5-tv.ru

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