  1. Пятый канал
  4. Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

, 17:22 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 103

Маргарита Игнатова утром 17 ноября ушла из дома в церковь и не вернулась.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Britta Pedersen, 5-tv.ru

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова пропала в Москве. 29-летняя девушка утром 17 ноября ушла из дома по улице Весенняя в церковь и до сих пор не вернулась.

Мать Маргариты Игнатовой Ирина Алексеева в интервью 5-tv.ru рассказала, что дочь перед уходом в храм сменила сумку и не взяла с собой документы, телефон и банковские карточки. При себе у журналистки были только ключи от квартиры и деньги.

«Она пропала, да. Она пошла в церковь. Получилось так, что она дома все оставила, то, с чем она ходит. Она поменяла сумку зачем-то. Взяла кошелек и ключи. Все остальное — паспорт, телефон, карточки все — это все осталось дома. Даже если представить, что она задумала куда-то уйти, она все равно бы забежала домой», — сказала Ирина Алексеева.

Ирина Сергеевна отметила, что Маргарита даже если уходила ненадолго, всегда обязательно звонила матери. Женщина добавила, что они с дочерью живут в отдаленном районе и подруг, с которыми можно пообщаться поблизости, у журналистки нет. На момент публикации материала место нахождения Маргариты Игнатовой не известно. Полиция ведет ее розыск.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерявшуюся мать актера Александра Носика нашли в больнице.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

18:43
Курганский депутат вышла на субботник в шубе, ажурных колготках и на каблуках
18:36
Хакеры взламывали телефоны с помощью приложения WhatsApp
18:29
Анастасия Решетова и Алена Шишкова вместе снялись в рекламной кампании
18:21
Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев
18:14
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
18:08
Сасный, чилить и кекать: Дмитрий Быков признался, что не знаком с подростковым сленгом

Сейчас читают

«Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди
«Аж мурашки по коже»: Анна Нетребко спела на сцене вместе с 11-летним сыном
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]