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  4. Стало известно о самочувствии Соколова после сообщений о попытке самоубийства

Стало известно о самочувствии Соколова после сообщений о попытке самоубийства

, 23:23 | Сергей Зеленский Видео 168

Во ФСИН ни опровергли, ни подтвердили информацию о том, что историк во время следственного эксперимента пытался свести счеты с жизнью.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

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Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов, несмотря на появившиеся сообщения о его попытке покончить собой, чувствует себя прекрасно. Такую информацию распространила пресс-служба ФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

В то же время, в ведомстве ни опровергли, ни подтвердили, имел ли место факт попытки бывшего доцента СПбГУ покончить с собой, пишет РБК.

В свою очередь адвокат Соколова Александр Почуев сказал, что он сейчас в трауре по погибшей аспирантке, поэтому тоже не может это комментировать.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что инцидент произошел во время следственного эксперимента. Якобы в тот момент, когда с Соколова сняли наручники, арестованный и попытался расстаться с жизнью. Однако его моментально остановили сотрудники правоохранительных органов.

63-лентий Олег Соколов в ходе допроса признался в жестокой расправе над аспиранткой 24-летней Анастасией Ещенко. По его словам, он выстрелил в свою возлюбленную, расчленил ее тело и хотел избавиться от следов убийства. Специалист по истории Франции этапирован в пригород Петербурга в «Кресты-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пользователи сети пытаются заработать на кровавой истории Олега Соколова.

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