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Пользователи сети пытаются заработать на кровавой истории доцента СПбГУ Олега Соколова

, 20:41 Эфирная новость 115

В интернет-магазинах за баснословные суммы продают книги с автографами историка, обвиняемого в убийстве и расчленении своей подопечной.

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Фото, видео: ТАСС / Валентин Егоршин, 5-tv.ru

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На кровавой истории доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, пытаются заработать пользователи интернета.

В популярном онлайн-магазине появились объявления о продаже книг убийцы — разумеется с автографами. В 24 тысячи рублей оценил владелец свой экземпляр «Битвы двух империй». В розничной продаже книгу можно купить максимум за тысячу. Но здесь-то на форзаце красуется дарственная надпись от автора.

23 тысячи хочет получить обладатель «Воспоминаний о наполеоновских войнах» — а это даже не книга Соколова, просто подписана его рукой. Выгодное предложение — за 20 тысяч предлагают книгу с автографом плюс эксклюзивное фото убийцы.

Тем временем, некоторыми подробностями любовной истории Соколова и Ещенко с «Известиями» безвозмездно поделилась ее соседка по общежитию.

«Сказала мне о том, что есть такой человек, Соколов, в университете. И по тому, как она о нем говорила, была очевидно, что она любит его. То, как Настя светилась, и с каким теплом и искренностью она рассказывала о Соколове, заставляло меня верить в том, что и с другой стороны, со стороны Соколова, все настолько же искренне», — рассказала Евгения Лукьянова.

Соседка опубликовала переписку с Ещенко, в которой та жалуется на напряженность в отношениях с преподавателем. Анастасия пишет подруге, что Соколов просит не рассказывать о романе ее родителям и выступает против общения девушки с его детьми. Он также подавляет ее научные интересы — Ещенко хотела заниматься началом XX века, а не эпохой Наполеона, которого фанатично любил Соколов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что историк Олег Соколов, обвиненный в убийстве аспирантки СПбГУ, пытался покончить с собой.

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