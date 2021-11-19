Что нельзя делать 19 ноября в день памяти Святителя Павла или Павла Ледостава

|
Светлана Александрова
6 002

В этот день на Руси рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке.

Фото, видео: digi.vatlib.it, www.globallookpress.com / Digfoto, Color China Photos, Rouzbeh Fouladi, Bernhard Schmerl

Православные 19 ноября чтят память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, жившего в IV и принявшего мученическую смерть. Его дважды избирали патриархом Константинополя, но правивший в те времена император Констанций дважды низлагал и ссылал его. В итоге Павел оказался в Армении, где однажды во время богослужения в храм ворвались последователи одного из еретических течений и задушили священнослужителя святительским омофором (это часть епископского облачения).

Лишь через 30 лет святой царь Феодосий Великий перенес мощи Святителя Павла из Армении в Константинополь, а в 1326 году они были перевезены в Венецию.

В России Павел Исповедник считается небесным покровителем Морского корпуса. Его в 1755 году основала в день памяти Святителя, 6 ноября по старому стилю, императрица Елизавета Петровна.

Читайте также

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

А еще на Руси день памяти Святителя Павла называли Павлом Ледоставом. Существует примета, что лед, появившийся на реке в этот день, уже не растает до весны. Начиная с этой даты рыбаки готовились к зимней рыбалке, доставали снасти и чинили их.

На севере России принято было на удачу задабривать водяного монетками и лакомствами. А еще с языческих времен существовало жуткое поверье, что река быстрее покроется льдом, если примет покойника. Есть еще примета, что если 19 ноября случится снегопад, снежной будет вся зима, пишет Ytro.news.

В народе всегда считали также, что на Павла Ледостава категорически нельзя стирать вручную и развешивать белье. Да и вообще выполнять любую тяжелую работу, особенно женщинам.

Кроме того, в этот день нельзя ходить в грязной одежде. Люди старались надеть в день Святителя Павла все новое, а если такой возможности не было, доставали чистую одежду покрасивее. Считалось, что встретить зиму нужно достойно, нарядными, иначе не видать достатка и удачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по зубам мудрости предсказать судьбу человека. Считается, что по наличию ослепительной улыбки можно не только оценить здоровье, но и предсказать судьбу.

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.60
-0.22 82.26
-0.10
Счастье есть! Каким трем знакам зодиака повезет, начиная с полнолуния 19 ...

Последние новости

1:29
Депутаты Госдумы отреагировали на признание Рашкина в убийстве лося
1:10
Заместитель гендиректора Пятого канала Марина Белова получила медаль «За укрепление боевого содружества»
0:58
Дочь Хлебниковой о пожаре в квартире певицы: «Мама курила у окна»
0:44
Что нельзя делать 19 ноября в день памяти Святителя Павла или Павла Ледостава
0:27
Видео из квартиры Марины Хлебниковой, где произошел пожар
0:12
Фото из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова

Сейчас читают

Видео из квартиры Марины Хлебниковой, где произошел пожар
Стала известна вероятная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа