Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 ноября, большинству знаков зодиака следует подумать о преданности в отношениях. Проведите больше времени со своей второй половинкой и вы окончательно поймете, насколько крепок ваш союз.

♈ Овен

Любовь и свобода. Свобода и любовь Две стороны одной медали, Овен. Помните, вы можете только любить людей. Вы не можете ни контролировать их, ни обладать ими.

На этой неделе сила ваших отношений может быть проверена, когда вы будете идти разными путями — конечно же, временно! Посмотрите, как вы можете уважать действия друг друга, а не сдерживать рост.

P. S. Там нет шторма, вы не можете выжить, когда ваши сердца едины.

Космический совет: дайте своему партнеру свободу исследовать свою истинную сущность.

♉ Телец

Ничто не вернется к тому же самому. Таков цикл жизни. Пойми и прими изменения, Телец. Поверьте, что у вас есть сила и гибкость, необходимые для адаптации к вашим обстоятельствам. В конечном итоге все происходит для вашего высшего блага.

Сегодня также приносит с собой напоминание о том, что ваше тело является священным храмом, в котором находится ваша душа. Храните обещания, которые вы дали себе. Ешьте чистыми и придерживайтесь режима тренировок. У вас нет причин игнорировать свое здоровье.

Космический совет: изменения — единственная константа.

♊ Близнецы

«Представьте себе всех людей, разделяющих весь мир. Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не единственный. Я надеюсь, что когда-нибудь вы присоединитесь к нам, и мир будет жить как один». Пусть эта классика Джона Леннона вдохновит вас опустить оружие и увидеть добро во всех, включая ваших врагов.

На чем вы хотите сосредоточиться сегодня: разрешение конфликтов и выход из нестабильных ситуаций. Помните, что нет ничего большего, чем мир, гармония и сосуществование.

Космический совет: дайте миру шанс.

♋ Рак

Есть люди, которые делают это, и те, кто смотрит со стороны. То, что выделяет их, — это усиленное действие. Посмотрите, как и где вы сдерживаете себя, как лично, так и профессионально.

Пусть уверенность станет секретным соусом к вашему успеху. В реальности не стесняйтесь говорить, что нужно сказать, и делать то, что нужно сделать. Наблюдение за тем, как вы проявляете инициативу, обещает сделать вас неотразимым.

Космический совет: верните власть в свои руки.