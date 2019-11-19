Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 ноября, большинству знаков зодиака следует подумать о преданности в отношениях. Проведите больше времени со своей второй половинкой и вы окончательно поймете, насколько крепок ваш союз.
♈ Овен
Любовь и свобода. Свобода и любовь Две стороны одной медали, Овен. Помните, вы можете только любить людей. Вы не можете ни контролировать их, ни обладать ими.
На этой неделе сила ваших отношений может быть проверена, когда вы будете идти разными путями — конечно же, временно! Посмотрите, как вы можете уважать действия друг друга, а не сдерживать рост.
P. S. Там нет шторма, вы не можете выжить, когда ваши сердца едины.
Космический совет: дайте своему партнеру свободу исследовать свою истинную сущность.
♉ Телец
Ничто не вернется к тому же самому. Таков цикл жизни. Пойми и прими изменения, Телец. Поверьте, что у вас есть сила и гибкость, необходимые для адаптации к вашим обстоятельствам. В конечном итоге все происходит для вашего высшего блага.
Сегодня также приносит с собой напоминание о том, что ваше тело является священным храмом, в котором находится ваша душа. Храните обещания, которые вы дали себе. Ешьте чистыми и придерживайтесь режима тренировок. У вас нет причин игнорировать свое здоровье.
Космический совет: изменения — единственная константа.
♊ Близнецы
«Представьте себе всех людей, разделяющих весь мир. Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не единственный. Я надеюсь, что когда-нибудь вы присоединитесь к нам, и мир будет жить как один». Пусть эта классика Джона Леннона вдохновит вас опустить оружие и увидеть добро во всех, включая ваших врагов.
На чем вы хотите сосредоточиться сегодня: разрешение конфликтов и выход из нестабильных ситуаций. Помните, что нет ничего большего, чем мир, гармония и сосуществование.
Космический совет: дайте миру шанс.
♋ Рак
Есть люди, которые делают это, и те, кто смотрит со стороны. То, что выделяет их, — это усиленное действие. Посмотрите, как и где вы сдерживаете себя, как лично, так и профессионально.
Пусть уверенность станет секретным соусом к вашему успеху. В реальности не стесняйтесь говорить, что нужно сказать, и делать то, что нужно сделать. Наблюдение за тем, как вы проявляете инициативу, обещает сделать вас неотразимым.
Космический совет: верните власть в свои руки.
♌ Лев
Посмотрите на себя, разрешая конфликты, восстанавливая мир и выходя из нестабильных ситуаций с благодатью. Лев, вы заслуживаете похлопывания по спине за то, что светите своим светом.
Но это не значит, что все снова станет таким, каким оно было. Существует необходимость пересмотреть условия. Ваша готовность начать с чистого листа, несмотря на ваш прошлый опыт, определит будущее отношений.
Космический совет: пересмотреть правила.
♍ Дева
Отрицание никогда не бывает здоровым механизмом преодоления трудностей. Посмотрите на то, чего вы избегаете, Дева. Пусть подавленные эмоции выходят на поверхность. Начать диалог с собой о своих самых внутренних страхах никогда не легко, но именно благодаря этому разговору вы сможете освободиться из психической тюрьмы.
Что ждет вас с другой стороны: большая степень ясности в том, что важно и во что вы хотите инвестировать свое время и энергию.
Космический совет: позвольте подавленным эмоциям выйти на поверхность.
♎ Весы
Ничто не описывает вашу жизнь лучше, чем самый часто используемый хэштег в Instagram #BlessedNotStressed. Оглянитесь вокруг, Весы. Ваша жизнь излучает радость, красоту и изобилие. Теперь у вас есть все, о чем вы когда-то молились, включая партнера, который смотрит на вас, как будто вы волшебство. И семейство душ, которое безоговорочно льется в вашу чашу.
Ваши отношения с самим собой также претерпевают огромные изменения. Космическая истина: все в конечном итоге является отражением вашего внутреннего существа. Истинное счастье можно найти только внутри.
Космический совет: ваша жизнь с радостью, красотой и изобилием.
♏ Скорпион
Книга правил 2019 года: держи свой круг маленьким, а мечты — большими. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Это означает, что нужно попрощаться с несколькими нездоровыми связями, и это нормально.
Может быть, они никогда не были вашими с самого начала. Скорпион, оставайтесь на связи со своей духовной стороной. Не забудьте проверить пути с вашими гидами. Вы находитесь в середине массивного вознесения.
Космический совет: оставайтесь на связи со своим высшим Я.
♐ Стрелец
Круг увеличивается, Стрелец. Вселенная дает вам возможность соединиться с вашим племенем души, независимо от того, где вы находитесь в мире. Разве вам не нравится это чувство встречи со знакомыми незнакомцами!
Помните, что вы создаете зону, свободную от суждений, благодаря которой вам так легко находиться рядом. Выберите, чтобы увидеть свет в каждом человеке и залить их даром безусловной любви и принятия.
Космический совет: создайте безопасное пространство для других, чтобы быть точно, кто они есть.
♑ Козерог
С изменениями не всегда легко справиться. Дайте себе золотую звезду для того, чтобы перейти на другую сторону с большой грацией. Вы проделали замечательную работу по преодолению своих трудностей и теперь готовы открыть дверь любви, радости, процветанию и изобилию.
Посмотрите, как ваши ангелы (из этого царства и выше) устремляются на вашу сторону! Помните, что, то, что вы вкладываете во Вселенную, способно вернуться к вам в многообразии. Продолжайте быть воином любви и света.
Космический совет: вы попадаете на другую сторону.
♒ Водолей
Иногда все встает на свои места без проблем. В других случаях вам нужно приложить немного больше усилий. Не уклоняйтесь от внутренней и внешней работы, Водолей. Поверьте, что у вас есть все, что нужно, чтобы пережить шторм.
Некоторые из вас могут бороться с обязанностями как на личном, так и на профессиональном фронте. Вы несете это разочарование в ваши отношения? Обращайтесь за помощью, как и когда вам нужно, и верьте, что Вселенная отправит вам нужных людей.
Космический совет: включите в работу, что требуется.
♊ Рыбы
Что значит быть преданным и как вы каждый день сообщаете своему партнеру, насколько вы привержены развитию этих отношений? Ожидайте большие перемены в сфере любви на этой неделе. Итак, мы говорим о погоне за закатом или танцах под дождем с оркестром, играющим на заднем плане?
Давайте получим реалистичность, Рыбы. Проводите больше времени вместе, общайтесь друг с другом в течение дня. Близкие беседы, безусловная любовь, сострадание и готовность идти навстречу, несмотря на многочисленные жизненные штормы.
Космический совет: оставайтесь верными своим отношениям.
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