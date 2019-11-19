Преследует значит любит? Что означают поправки в законопроект о семейно-бытовом насилии

Ежедневно к блогеру Ануш Манасян обращаются десятки россиянок с просьбой помочь избавиться от навязчивых поклонников. Однажды автор Telegram-канала о правах женщин и сама столкнулась с такой проблемой.

«Переписка длилась полночи, и в пять утра он пишет: „так, значит, я к тебе еду“. Я говорю: „пожалуйста, не надо этого делать“, и я понимаю, что через полчаса дверь открывается ключом. И это было очень страшно», — рассказал блогер Ануш Манасян.

Искать защиты от преследователя Ануш было негде. Российское законодательство не предусматривает наказания за подобную навязчивость. Авторы законопроекта о домашнем насилии внесли поправку в документ. В нем появилось новое понятие.

«Сейчас понятия преследований в законе нет. Так же как нет понятия семейно-бытового насилия и так далее, то есть этих понятий нет для этого и нужен закон чтобы вот эти понятия ввести определить их, а формулировки обговариваются», — считает соавтор законопроекта, адвокат Алексей Першин.

Под преследованием авторы законопроекта понимают регулярные устные или телефонные угрозы. Посещение места работы или учебы потенциальной жертвы и любые другие действия из-за которых человек может испытать страх за свою безопасность

Главная идея — ввести так называемый охранный ордер. Он должен запретить агрессору на срок от 30 дней до года приближаться к жертве На какое расстояние? Пока авторы проекта решают этот вопрос, противники инициативы называют это вторжением в чужую семью.

«Преследование — это очень обтекаемое понятие и под него можно подвести когда поссорившиеся супруги хотят помириться, ищут встречи, для того чтобы уладить свои дела и согласно новому закону вот это желание встретиться и помириться может быть рассмотрено как преследование», — говорит общественный деятель Ирина Волынец.

Получается, что поправка вступает в конфликт со статьей уголовного кодекса о прекращении дела в связи с примирением сторон. Поэтому, авторы законопроекта о домашнем насилии пока взяли паузу. Будут думать над формулировками. И учитывать мнение каждого.

«Когда есть серьезный конфликт о примирении и думать нельзя и эта поправка поможет избежать страшных последствий», — убежден продюсер Иосиф Пригожин.

Законопроект о домашнем насилии с новой поправкой планируют внести на рассмотрение в Госдуму до конца года. Статус «преследователя», согласно документу, пока смогут присвоить лишь близким родственникам. То есть мужьям, женам — даже бывшим, а также детям и родителям. Если закон примут, и он будет исправно работать — в дальнейшем от преследований, например, навязчивых фанатов, смогут защитить и звезд.