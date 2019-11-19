В России отмечается День ракетных войск и артиллерии

Профессиональный праздник сегодня отмечают «боги войны» — так в армии называют артиллеристов и ракетчиков. 19 ноября 1942 года массированный артобстрел стал началом операции по освобождению Сталинграда. После чего, советские войска перешли в контрнаступление. Праздник артиллеристы и ракетчики, по традиции, встречают на полигонах, идут постоянные тренировки и учения. Они лишний раз доказывают — этот старейший род войск, по-прежнему основа обороноспособности нашей страны.

Праздник отмечают не только на суше. Ракетные и артиллерийские системы морского базирования — главная ударная сила флота. Они способны уничтожить противника на расстоянии до десяти тысяч километров с ювелирной точностью.

Каждый год экипажи атомных подводных крейсеров и надводные эскадры совершают десятки пусков баллистических и крылатых ракет. Оборону надежно обеспечивают комплексы берегового огня «Бастион». Этим грозным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах — Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские «Калибры» в Черном море обеспокоили украинского адмирала.