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  4. Певица Билли Айлиш стала героиней православного комикса

Певица Билли Айлиш стала героиней православного комикса

, 17:26 | Мия Субботина 20

Звезда очень популярна среди молодежи, поэтому художники взяли ее образ для издания.

Фото: PA Wire/PA Images

Священнослужители презентовали книгу, состоящую из двух частей, где рассказали историю крещения Руси и ответили на некоторые популярные вопросы о православии. Во втором издании книги «Техника духовной безопасности», главной героиней православного комикса стала американская певица Билли Айлиш, пишет газета Metro.

По задумке авторов в центре сюжета находятся старшеклассники. К ним в класс приходит священник — отец Константин и они общаются в формате вопрос-ответ. Знаменитости отвели небольшую роль со словами — она спрашивает у отца Константина, сколько раз можно креститься.

По словам создателей комикса, многие подростки мечтали бы учиться в одном классе с Айлиш. Образ кумира молодежи был взят художниками для приобщения молодежи к церкви посредством массовой культуры.

Известно, что экземпляры издания появились в библиотеках, музеях, в том числе и в Музее лубочных рассказов. А также комикс будет размещен на сайте, посвященном изданию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский депутат пришел в Раду в образе Джокера.

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