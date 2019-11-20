Из-за чего Кристина Асмус расплакалась в прямом эфире? За что подписчики требуют лишить ее родительских прав? И почему артистка стала отказываться от выгодных предложений в кино? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Не создание фильма меня зацепило. Не реакция на него. А восприятие меня. Оно меня раздражает просто».

Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась. Звезда призналась: травля, которая продолжается с момента последней кинопремьеры, довела ее до нервного срыва.

«Борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии и в семье своей. И среди своих друзей, и среди своих коллег до сих пор — это тема моей жизни вообще. Она меня волнует, она меня бесит».

Речь о новом фильме, снятом по роману Дмитрия Глуховского. Сцена интимной близости главных героев в исполнении Кристины Асмус и Ивана Янковского выглядит так натуралистично, что некоторых зрителей она повергла в шок.

«Я не понимаю, как, если это так и было на самом деле, Гарик и Кристина согласились на это, не знаю»;

«Мне кажется, как раз наличие семьи требует от нее каких-то моральных границ для съемок в таких фильмах. Поэтому я считаю, что она не очень имела моральное право»;

«По мне, некрасиво просто эта сцена снята»;

«Ну, есть за что осуждать. Особенно для нас, для народа, это действительно неприемлемая такая штука», — делятся впечатлениями зрители фильма.

Сразу после выхода картины подписчики атаковали актрису и ее мужа Гарика Харламова в соцсетях. Юморист долго хранил молчание, но все-таки не выдержал и ответил.

«Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль», — написал Харламов в соцсети.

Девушке не просто пишут негативные комментарии. Особо активные подписчики требуют и вовсе лишить их с Гариком родительских прав! Об этом Асмус сообщила на своей странице в соцсети.

Друг актрисы писатель Александр Цыпкин рассказал: в адрес Асмус поступают не просто оскорбления. Все намного серьезнее.

«Травля, которая началась по отношению к Кристине и Гарику, это что-то запредельное. Мало того что это ханжество, это еще и опасное ханжество. Никогда не знаешь, когда очередной сумасшедший перейдет грань и из угрозы в онлайне перейдет в ее исполнение в офлайне. Если человек пишет «Я тебя, ****, убью, то ему место или в тюрьме, или в дурдоме», — недоумевает писатель.

Новый фильм превратил жизнь актрисы и ее семьи в настоящий кошмар. Кристина долго готовилась к съемкам, специально худела, чтобы красиво смотреться в кадре.

«Я фактически голодаю, потому что я склонна к полноте. И, к сожалению, мне приходится вот таким образом соблюдать диету. То есть вообще ничего не есть», — жалуется актриса.

Артисты встали на защиту Кристины Асмус.

«Сцена, я считаю, очень круто сделана с Кристиной — это реально такой прорыв. И все-таки сделать так откровенно всю эту актерскую работу — это прям очень смело», — делится впечатлением телеведущая Ксения Собчак.

«Я знаю Кристину лично. Я знаю ее много лет. И она профессионал», — заявляет коллега Полина Максимова.

«Кино — это искусство. И здорово, что человек может быть смелым и ничего не боится», — поддерживает актрису певица Юлиана Караулова.

«Надо быть очень смелой и уверенной, чтобы согласиться на такую роль. Кристина, я за тебя!» — присоединяется певица Наталья Подольская.

Для съемки подобных сцен используют специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга.

«В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», — показывает на экране продюсер Ольга Леснова.

Кинокритик Василий Корецкий считает, что сцена с участием Асмус получилась чересчур откровенной.

«В данном случае это некий аттракцион, усиливающий эмоциональное воздействие на зрителя. Любые подобные сцены, любые сцены секса в кино воспринимаются зрителем, на самом деле, как шокер», — утверждает Владимир.

Асмус рассказала, что недавно ей снова предложили сыграть в фильме, где нужно изобразить интимную близость с партнером. Но актриса решила отказаться. Кристина признается: теперь будет осторожнее подходить к выбору ролей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от съемок в сексуальных сценах.