Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить прическу

Что связывает Анастасия Волочкову и Аллу Пугачеву? Почему балерина игнорировала звонки Примадонны? Как танцовщице удается оставаться в идеальной форме? И на что собирает деньги Волочкова? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ну, вообще это все — фантастика в жизни моей. У меня без приключений не бывает», — смеется танцовщица.

На недавнем концерте Аллы Пугачевой в Минске Анастасия Волочкова приняла участие в одном из номеров. Балерина появилась на сцене в эффектной розовой пачке и продемонстрировала залу свои фирменные па.

Это не первое совместное выступление балерины и Примадонны. Волочкова уже стояла на одной сцене с Пугачевой во время ее юбилейного концерта в Кремле.

«Я понимала, что там не хватает меня! И когда Алла Борисовна говорит: „Королева Инстаграма! Анастасия Волочкова!“ Да что вы, это такое счастье с таким человеком просто жить в одну эпоху, если честно!» — не скрывает радости балерина.

Но этого творческого союза могло бы и не быть. Когда Алла Борисовна впервые позвонила Анастасии, та просто не взяла трубку. Пугачева звонила еще, но балерина продолжала игнорировать.

«Утром как-то мне наяривал один телефон. Вот так настойчиво звонил, звонил. Через пять минут мне позвонил Максим Галкин и говорит: «Настя, ты что зазвездилась? Тебе Пугачева звонит».

Ошеломленная балерина тут же бросилась перезванивать. К счастью, все закончилось хорошо, и зрители все-таки увидели двух артисток на одной сцене.

Анастасия Волочкова часто выступает бесплатно. Она активно занимается благотворительностью, чтобы даже те, кто не в состоянии купить билет, смогли насладиться настоящим искусством. Но шоу получаются слишком дорогими, и собственных финансов у Насти не всегда хватает.

«Просто знаете, я занимаюсь благотворительными концертами, на которых мы всех зрителей приглашаем совершенно бесплатно. И на эти проекты мне необходимо найти поддержку, финансовую», — жалуется звезда.

«Для Анастасии, как для бывшей балерины Большого театра, мне кажется, несерьезно заниматься и артистической деятельностью, и организаторством. Я бы ей посоветовал обратиться к профессионалу в этой области или может быть к группе лиц, которые бы сделали ее шоу более продаваемым», — считает музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Звезда призналась: она готова принять любую помощь.

«Добрые люди, если у вас есть лишние деньги, то буду очень признательна, если вы поддержите хотя бы несколько моих концертов. Ближайшие у меня в Подмосковье».

Народная любовь к Анастасии Волочковой не знает преград. Она тут же оказывается в окружении почитателей своего таланта.

«Вот они все бегут ко мне и, начиная с пяти лет, бросаются, обнимают меня за ноги и говорят: „Анастасиюшка, можно вас обнять“. Это за деньги не купить», — восторгается Волочкова.

Но в последнее время фанаты артистки обеспокоены. Их любимица буквально тает на глазах! Волочкова успокаивает: ее вес находится в пределах нормы.

«Я вешу 52 кило, при моем росте метр 72. Это коэффициент 20, который считается нормой даже в балетном училище».

Анастасия призывает поклонников последовать ее примеру и привести свои тела в порядок. Рецепт стройной фигуры балерина не скрывает.

«Я ем салатные листья, ну, знаете, оливковое масло, соевым соусом поливаешь, все вкусненько. Немного вареных яиц всмятку. И еще наша домработница Лолочка готовит овощные супчики».

Впереди у Анастасии долгожданный отдых, поэтому балерина отправилась за новыми купальниками. Танцовщица не стала изменять себе и выбрала крошечное бикини. Дизайнер рассказала: Волочкова — ее постоянный клиент.

«Настя очень любит купальники с пайетками. Все что блестит, яркое, сексуальное и особенно розовое, Волочкова обожает. Ну и как бы вот этот купальник (показывает на видео — Прим. ред.) ей тоже понравился, мы ей под заказ шили. Только трусики поменьше. Потому что она любит поменьше. Ну и, в принципе, ей большие не идут», — демонстрирует бикини дизайнер Анастасия Ивановская.

Недавно знаменитость поразила поклонников новым имиджем. На смену строгой укладке балерины пришла роковая челка.

Instagram @volochkova_art

Стилист Павел Назаров рассказал, как ему удалось уговорить артистку пойти на такой эксперимент.

«Изначально Настя была в сомнениях, я думаю, даже сопротивлялась. Настя очень рьяно отстаивала длину своих волос. Все видели ее только с зализанными и загеленными волосами. Наконец-то мы видим ту Анастасию, которая танцевала в Большом».

Сама Волочкова уверена: в новом образе она будет привлекать к себе еще больше внимания!

Ранее 5-tv.ru писал, что похудевшая Анастасия Волочкова показала результаты диеты.