Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить прическу

Что связывает Анастасия Волочкову и Аллу Пугачеву? Почему балерина игнорировала звонки Примадонны? Как танцовщице удается оставаться в идеальной форме? И на что собирает деньги Волочкова? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Ну, вообще это все — фантастика в жизни моей. У меня без приключений не бывает», — смеется танцовщица.
На недавнем концерте Аллы Пугачевой в Минске Анастасия Волочкова приняла участие в одном из номеров. Балерина появилась на сцене в эффектной розовой пачке и продемонстрировала залу свои фирменные па.
Это не первое совместное выступление балерины и Примадонны. Волочкова уже стояла на одной сцене с Пугачевой во время ее юбилейного концерта в Кремле.
«Я понимала, что там не хватает меня! И когда Алла Борисовна говорит: „Королева Инстаграма! Анастасия Волочкова!“ Да что вы, это такое счастье с таким человеком просто жить в одну эпоху, если честно!» — не скрывает радости балерина.
Но этого творческого союза могло бы и не быть. Когда Алла Борисовна впервые позвонила Анастасии, та просто не взяла трубку. Пугачева звонила еще, но балерина продолжала игнорировать.
«Утром как-то мне наяривал один телефон. Вот так настойчиво звонил, звонил. Через пять минут мне позвонил Максим Галкин и говорит: «Настя, ты что зазвездилась? Тебе Пугачева звонит».
Ошеломленная балерина тут же бросилась перезванивать. К счастью, все закончилось хорошо, и зрители все-таки увидели двух артисток на одной сцене.
Анастасия Волочкова часто выступает бесплатно. Она активно занимается благотворительностью, чтобы даже те, кто не в состоянии купить билет, смогли насладиться настоящим искусством. Но шоу получаются слишком дорогими, и собственных финансов у Насти не всегда хватает.
«Просто знаете, я занимаюсь благотворительными концертами, на которых мы всех зрителей приглашаем совершенно бесплатно. И на эти проекты мне необходимо найти поддержку, финансовую», — жалуется звезда.
«Для Анастасии, как для бывшей балерины Большого театра, мне кажется, несерьезно заниматься и артистической деятельностью, и организаторством. Я бы ей посоветовал обратиться к профессионалу в этой области или может быть к группе лиц, которые бы сделали ее шоу более продаваемым», — считает музыкальный продюсер Павел Рудченко.
Звезда призналась: она готова принять любую помощь.
«Добрые люди, если у вас есть лишние деньги, то буду очень признательна, если вы поддержите хотя бы несколько моих концертов. Ближайшие у меня в Подмосковье».
Народная любовь к Анастасии Волочковой не знает преград. Она тут же оказывается в окружении почитателей своего таланта.
«Вот они все бегут ко мне и, начиная с пяти лет, бросаются, обнимают меня за ноги и говорят: „Анастасиюшка, можно вас обнять“. Это за деньги не купить», — восторгается Волочкова.
Но в последнее время фанаты артистки обеспокоены. Их любимица буквально тает на глазах! Волочкова успокаивает: ее вес находится в пределах нормы.
«Я вешу 52 кило, при моем росте метр 72. Это коэффициент 20, который считается нормой даже в балетном училище».
Анастасия призывает поклонников последовать ее примеру и привести свои тела в порядок. Рецепт стройной фигуры балерина не скрывает.
«Я ем салатные листья, ну, знаете, оливковое масло, соевым соусом поливаешь, все вкусненько. Немного вареных яиц всмятку. И еще наша домработница Лолочка готовит овощные супчики».
Впереди у Анастасии долгожданный отдых, поэтому балерина отправилась за новыми купальниками. Танцовщица не стала изменять себе и выбрала крошечное бикини. Дизайнер рассказала: Волочкова — ее постоянный клиент.
«Настя очень любит купальники с пайетками. Все что блестит, яркое, сексуальное и особенно розовое, Волочкова обожает. Ну и как бы вот этот купальник (показывает на видео — Прим. ред.) ей тоже понравился, мы ей под заказ шили. Только трусики поменьше. Потому что она любит поменьше. Ну и, в принципе, ей большие не идут», — демонстрирует бикини дизайнер Анастасия Ивановская.
Недавно знаменитость поразила поклонников новым имиджем. На смену строгой укладке балерины пришла роковая челка.
Стилист Павел Назаров рассказал, как ему удалось уговорить артистку пойти на такой эксперимент.
«Изначально Настя была в сомнениях, я думаю, даже сопротивлялась. Настя очень рьяно отстаивала длину своих волос. Все видели ее только с зализанными и загеленными волосами. Наконец-то мы видим ту Анастасию, которая танцевала в Большом».
Сама Волочкова уверена: в новом образе она будет привлекать к себе еще больше внимания!
Ранее 5-tv.ru писал, что похудевшая Анастасия Волочкова показала результаты диеты.