«Живем одним днем»: Казаченко рассказала об отношениях с сыном Джигарханяна

Бывшая супруга Вадима Казаченко Ольга рассказала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro о незабываемом путешествии и отношениях с 53-летним сыном Армена Джигарханяна — Степаном.
По словам Казаченко, прошедшее лето стало ярким и незабываемым для нее благодаря путешествию в Дубай с наследником известного российского актера.
Как рассказала девушка, они со Степаном посетили несколько экскурсий. Сходили на поющие фонтаны и побывали в самом высоком здании мира башне Бурдж-Халифа. По поводу отношений со Степаном Джигарханяном Ольга Казаченко отметила, что они пока не думают о далеком будущем.
Также Ольга добавила, что о знакомстве с родителями Степана речи пока не идет. По словам девушки, их отношения еще на начальной стадии, и влюбленные не загадывают на будущее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Казаченко объяснила свое решение сделать пластику груди.