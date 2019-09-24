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«Живем одним днем»: Казаченко рассказала об отношениях с сыном Джигарханяна

, 14:57 Фото 186

По словам Ольги, у них с 53-летним Степаном еще все впереди.

Фото: Instagram @olga__kazachenko

Бывшая супруга Вадима Казаченко Ольга рассказала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro о незабываемом путешествии и отношениях с 53-летним сыном Армена Джигарханяна — Степаном.

По словам Казаченко, прошедшее лето стало ярким и незабываемым для нее благодаря путешествию в Дубай с наследником известного российского актера.

«Мы поселились в самом дорогом отеле Дубая, причем на самом высоком этаже, откуда открывался потрясающий вид. Единственный минус, но только для меня — это очень жаркий климат», — призналась Ольга.

Instagram @olga__kazachenko

Как рассказала девушка, они со Степаном посетили несколько экскурсий. Сходили на поющие фонтаны и побывали в самом высоком здании мира башне Бурдж-Халифа. По поводу отношений со Степаном Джигарханяном Ольга Казаченко отметила, что они пока не думают о далеком будущем.

«Можно сказать, живем одним днем и наслаждаемся моментом. Но, если все будет хорошо в наших отношениях, я обязательно познакомлю его с сыном Филиппом», — отметила Казаченко.

Также Ольга добавила, что о знакомстве с родителями Степана речи пока не идет. По словам девушки, их отношения еще на начальной стадии, и влюбленные не загадывают на будущее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Казаченко объяснила свое решение сделать пластику груди.

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