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  4. Фото: из перевернувшейся машины в Петербурге выпал автомат

Фото: из перевернувшейся машины в Петербурге выпал автомат

, 13:21 | Валентин Черников Фото 350

Перед тем, как приземлиться на крышу, водитель иномарки использовал другой автомобиль как трамплин и протаранил несколько машин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, 5-tv.ru

Из перевернувшегося автомобиля Mitsubishi выпал автомат Калашникова. Инцидент произошел утром во дворе дома на Выборгском шоссе в Петербурге.

Как уточняет портал 78.ru, перед этим иномарка протаранила несколько припаркованных машин. Затем ее водитель использовал стоящий Nissan Qashqai как трамплин. После неудачного трюка машина с лихачом перевернулась.

5-tv.ru

Когда авто приземлилось на крышу, из багажника вместе с другими вещами выпал АК. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. По предварительной информации, водитель Mitsubishi был пьян.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожилой мужчина выехал на «встречку» и устроил ДТП с тремя погибшими. Авария произошла утром в Ростовской области.

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