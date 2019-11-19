Фото: из перевернувшейся машины в Петербурге выпал автомат

Из перевернувшегося автомобиля Mitsubishi выпал автомат Калашникова. Инцидент произошел утром во дворе дома на Выборгском шоссе в Петербурге.

Как уточняет портал 78.ru, перед этим иномарка протаранила несколько припаркованных машин. Затем ее водитель использовал стоящий Nissan Qashqai как трамплин. После неудачного трюка машина с лихачом перевернулась.

5-tv.ru

Когда авто приземлилось на крышу, из багажника вместе с другими вещами выпал АК. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. По предварительной информации, водитель Mitsubishi был пьян.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожилой мужчина выехал на «встречку» и устроил ДТП с тремя погибшими. Авария произошла утром в Ростовской области.