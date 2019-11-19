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  4. Срочная эвакуация горняков из шахты проходит под Кемерово

Срочная эвакуация горняков из шахты проходит под Кемерово

, 13:32 | Игорь Рязов 49

Эвакуация затронула 58 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: ТАСС / Михаил Почуев

Работников шахты «Разрез Инской» в Беловском районе Кузбасса эвакуируют. Причиной стало отключение главного вентилятора на предприятии.

Из-за технических неполадок на шахте под Кемерово возникли проблемы с вентиляцией. По предварительной информации, никто не пострадал. Как пишет «Интерфакс», эвакуируют 58 шахтеров.

«На место выехали два звена горноспасателей», — сообщили агентству в ГУ МЧС по региону.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обрушении на шахте в Свердловской области. Под завалами нашли одного рабочего, он выжил.

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