Срочная эвакуация горняков из шахты проходит под Кемерово

Работников шахты «Разрез Инской» в Беловском районе Кузбасса эвакуируют. Причиной стало отключение главного вентилятора на предприятии.

Из-за технических неполадок на шахте под Кемерово возникли проблемы с вентиляцией. По предварительной информации, никто не пострадал. Как пишет «Интерфакс», эвакуируют 58 шахтеров.

«На место выехали два звена горноспасателей», — сообщили агентству в ГУ МЧС по региону.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обрушении на шахте в Свердловской области. Под завалами нашли одного рабочего, он выжил.