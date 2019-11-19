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  4. Госдума в пером чтении приняла законопроект о виноделии в России

Госдума в пером чтении приняла законопроект о виноделии в России

, 17:30 Эфирная новость 16

Законопроект вводят единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Госдума сегодня в первом чтении приняла законопроект о виноделии в России. Этот документ уже называют очень важным для отрасли. В нем прописаны все детали: от использования сырья до специфики продаж. Но главное — законопроект направлен на развитие отечественного виноградарства: он устанавливает жесткую ответственность за производство фальсификата и предполагает ограничение ввоза в страну импортного сырья. Выиграют и покупатели: законодательно будут закреплены понятия вино и винный напиток. Документ собираются принять в окончательном третьем чтении до конца года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Киселев рассказал, как поставить Россию на винную карту планеты.

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