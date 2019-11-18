«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту голубого топлива

Российская энергетическая компания «Газпром» направила «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего или подписания нового контракта по транзиту голубого топлива через территорию Незалежной. Отмечается, что договор может быть заключен сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских потребителей на 2020 год, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, основными необходимыми условиями для совершения сделки являются отказ российской и украинской сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, а также ряд других требований.

«Отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на „Газпром“ штрафа за „нарушение экономической конкуренции“ и отзыв ходатайства „Нафтогаза Украины“ об инициировании Европейской комиссией расследования против „Газпрома“», — говорится в сообщении.

Кроме прочего, российская энергетическая компания ожидает от украинской стороны реакции о готовности прямых закупок газа с 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину.