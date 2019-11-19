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Мать бросила восьмерых простуженных детей с пьющей бабушкой ради «заработков»

, 14:31 | Игорь Рязов 34

Москвичка не стала уточнять, где и как именно она зарабатывала деньги для содержания восьмерых детей. Вместо этого она поспешила отказаться от них из-за финансовых трудностей.

Фото: www.globallookpress.com © Ron Nickel / Design Pics

Жительница Москвы ушла из дома на несколько дней из однокомнатной квартиры, оставив восемь своих детей с бабушкой. Как стало известно 5-tv.ru, дети были простужены.

О шокирующем поступке многодетной москвички стало известно вечером 18 ноября. Тогда бабушка восьми внуков вызвала скорую в один из многоквартирных домов на улице Айвазовского.

Приехавшие на место медики застали 63-летнюю бабушку в пьяном виде. Также в квартире находились восемь детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет. Четыре мальчика и четыре девочки болели ОРВИ.

Пожилая женщина рассказала, что ее дочь ушла из дома утром 15 ноября и до сих пор не вернулась. По ее словам, она злоупотребляет алкоголем и уже исчезала на несколько дней. Было установлено, что в ПДН многодетной матери присвоили статус неблагополучного родителя. Ее неоднократно штрафовали за неисполнение своих обязанностей.

Правоохранители начали проверку в связи с новым поступком женщины. Во время расследования она вдруг вернулась в домой. Москвичка сообщила, что отсутствовала трое суток, так как находилась на заработках. Где и как именно она пыталась раздобыть денег, многодетная мать не сказала.

Вместо этого она подала в ОМВД заявление с просьбой поместить детей в социально-реабилитационный центр. Женщина объяснила, что не может содержать сыновей и дочерей из-за трудной жизненной ситуации.

В итоге правоохранители попросили госпитализировать простуженных ребят в детскую больницу. В отношении многодетной матери составили еще один протокол об административном правонарушении в связи с неисполнением обязанностей родителя (статья 5.35 КоАП РФ).

Ранее 5-tv.ru писал о не менее одиозной матери. Жительница Набережных Челнов разрешила своему сыну покатать ее по трассе на скорости 130 км/ч. Женщина сняла процесс на видео и выложила его в соцсети. На критику она ответила, что закон не запрещает садить детей за руль. Позже так называемая «яжемать» заявила, что не будет запрещать сыну водить авто.

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