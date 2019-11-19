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  4. «Разрушаете семью!»: Ксения Бородина осудила фанатку за роман с женатым

«Разрушаете семью!»: Ксения Бородина осудила фанатку за роман с женатым

, 18:08 | Ниса Мурзанаева Фото 76

Телеведущая не стала искать оправданий для влюбленной девушки и жестко раскритиковала подписчицу за попытку увести мужчину от жены и детей.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на сообщение фанатки в Instagram о том, что та встречается с женатым мужчиной. Экс-ведущая «Дома-2» весьма эмоционально дала понять, что не является сторонницей подобных отношений. По мнению звезды, девушка попросту разрушает чужой брак. Теледива и сама однажды пережила развод. Однако теперь знаменитость вот уже четыре года счастлива во втором браке.

«Ничего хорошего я вам посоветовать не могу, любовницы — это дно», — высказалась звезда.

36-летняя Ксения Бородина уверена, что никакие чувства не должны возобладать над здравым смыслом — уводить мужчину из семьи, в которой есть дети, нельзя.

Instagram @borodylia

Поведение неизвестной подписчицы, попросившей совета, вынудило Ксению Бородину написать еще одно длинное послание.

«Вы изначально знали, что он женат? Если да, то вы сами виноваты. Если нет, то, когда узнали, надо было обрывать. Что значит люблю?! А там семья и дети, а вы чужая тетя! Если бы он хотел уйти, ушел бы! А так вы разрушаете чужую семью!» — безапелляционно заявила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруг Ксении Бородиной показал трогательное семейное видео с дочкой.

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