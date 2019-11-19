«Состояние экстаза»: чувственное фото Цымбалюк-Романовской вдохновило фанатов

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками чувственным фото. Снимок пианистка разместила на своей странице в Instagram.

На снимке артистка запечатлена за инструментом. На Виталине светлое трикотажное платье с открытыми плечами. Образ дополняет лаконичная круглая подвеска на короткой цепочке. Пианистка исполняет какое-то произведение, вдохновенно прикрыв глаза и чуть откинув назад голову.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Поклонники прониклись атмосферой фото. Многие отметили, что Цымбалюк-Романовская отдается исполнению всей душой, передает издание «Утро.ру».

«Состояние экстаза!»

«Верх наслаждения!» — описали происходящее на снимке фолловеры.

Своим подписчикам Виталина пообещала, что в скором времени состоится концерт, на котором она исполнит произведения Скрябина. Однако глядя на фото некоторые пользователи представили себе совершенно другие композиции.

«Лунную сонату» вижу», — написал один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к госпитализированному Армену Джигарханяну.