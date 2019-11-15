Виталина Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к Армену Джигарханяну

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намерена наведаться в больницу к бывшему мужу Армену Джигарханяну. Едва узнав, что 84-летнему актеру нездоровится, женщина готова бросить все дела и навестить его в палате, сообщают Дни.ру.

Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор помнит все предпочтения в еде народного артиста СССР. Она не прочь привезти в больницу экс-супругу клюквенный компот и домашний наваристый бульон.

Пианистка утверждает, что после череды громких скандалов, она абсолютно не держит зла на Армена Джигарханяна.

«Мне очень жаль, что его лишили любви и театра в конце жизни и оставили в одиночестве. Он заслуживал другой участи», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Армена Джигарханяна прокомментировал его госпитализацию.