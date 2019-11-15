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Виталина Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к Армену Джигарханяну

, 8:07 | Василий Заика Видео 27

Пианистка уверена, что ее бывшему мужу не повредит клюквенный компот и домашний наваристый бульон.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya, ТАСС / Прокофьев Вячеслав, /Бобылев Сергей

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 82

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намерена наведаться в больницу к бывшему мужу Армену Джигарханяну. Едва узнав, что 84-летнему актеру нездоровится, женщина готова бросить все дела и навестить его в палате, сообщают Дни.ру.

Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор помнит все предпочтения в еде народного артиста СССР. Она не прочь привезти в больницу экс-супругу клюквенный компот и домашний наваристый бульон.

Пианистка утверждает, что после череды громких скандалов, она абсолютно не держит зла на Армена Джигарханяна.

«Мне очень жаль, что его лишили любви и театра в конце жизни и оставили в одиночестве. Он заслуживал другой участи», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Армена Джигарханяна прокомментировал его госпитализацию.

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