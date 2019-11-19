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  4. Отец Тимати отказался финансово помогать младшей сестре рэпера

Отец Тимати отказался финансово помогать младшей сестре рэпера

, 15:58 | Мия Субботина 59

По словам бизнесмена, дочь сможет и без его помощи заработать деньги.

Фото: Instagram @annayuni__

Отец рэпера Тимати, бизнесмен Ильдар Юнусов заявил, что не собирается финансово помогать своей дочери от второго брака Анне, пишет сайт KP.RU. Девушка приходится родной сестрой музыканту по отцу.

По заявлению предпринимателя, он не помогал финансово и старшим сыновьям, поэтому считает, что и дочь должна всего добиться сама, в том числе и финансовой стабильности.

«Девушка она сообразительная, сообразит и это», — отметил бизнесмен.

Юнусов постарался дать своей дочери прекрасное образование: девушка стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects, а сейчас учится в десятом классе Московской экономической школы. Продолжить учебу Анна мечтает в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимати пришел с Решетовой на Бал дебютанток Tatler поддержать сестру.

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