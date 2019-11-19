  1. Пятый канал
  4. Прохор Шаляпин оставил Цымбалюк-Романовскую ради непризнанного сына?

Прохор Шаляпин оставил Цымбалюк-Романовскую ради непризнанного сына?

, 17:21 | Анастасия Игонина 1 101

По слухам, пара певца и пианистки распалась совсем недавно — одной из причин называют предыдущий роман Прохора.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Поклонники Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской не на шутку встревожены. В сети появилась информация о том, что роман звездной пары недавно завершился.

Информация была обнародована в программе «На самом деле». Инициатором разрыва якобы стал Шаляпин. Ожидается, что в ближайшее время в эфир выйдет ток-шоу, на котором певец расскажет о том, почему их отношения с Цымбалюк-Романовской не сложились.

По одной из версий, все дело в предыдущих отношениях Прохора с Анной Гудзевой — женщина родила ребенка, отцом которого, по ее словам, является именно Шаляпин. На одном из федеральных каналов даже прошло ток-шоу, в ходе которого был проведен ДНК-тест. Экспертиза показала, что Гудзева говорит правду, но Шаляпин не поверил результатам теста и предложил провести еще один анализ.

Однако сама якобы отвергнутая Цымбалюк-Романовская слухи о расставании не подтверждает — поклонникам, которые спрашивают пианистку о содержании готовящейся к выходу программы и беспокоятся об их с Прохором романе, она советует «смотреть ее страничку, а не передачи».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что чувственное фото Цымбалюк-Романовской вдохновило фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

17:44
Видео: в ХМАО водитель протаранил женщину с грудным ребенком на пустой дороге
17:34
«Ешьте и худейте»: Лариса Гузеева без макияжа поделилась секретом похудения
17:30
Госдума в пером чтении приняла законопроект о виноделии в России
17:26
Певица Билли Айлиш стала героиней православного комикса
17:21
Прохор Шаляпин оставил Цымбалюк-Романовскую ради непризнанного сына?
17:18
Жители Пензы рассказали, как машина оказалась в яме с кипятком

Сейчас читают

Жириновский жестко высказался о желании Бузовой продавать алкоголь
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]