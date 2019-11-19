Прохор Шаляпин оставил Цымбалюк-Романовскую ради непризнанного сына?

Поклонники Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской не на шутку встревожены. В сети появилась информация о том, что роман звездной пары недавно завершился.

Информация была обнародована в программе «На самом деле». Инициатором разрыва якобы стал Шаляпин. Ожидается, что в ближайшее время в эфир выйдет ток-шоу, на котором певец расскажет о том, почему их отношения с Цымбалюк-Романовской не сложились.

По одной из версий, все дело в предыдущих отношениях Прохора с Анной Гудзевой — женщина родила ребенка, отцом которого, по ее словам, является именно Шаляпин. На одном из федеральных каналов даже прошло ток-шоу, в ходе которого был проведен ДНК-тест. Экспертиза показала, что Гудзева говорит правду, но Шаляпин не поверил результатам теста и предложил провести еще один анализ.

Однако сама якобы отвергнутая Цымбалюк-Романовская слухи о расставании не подтверждает — поклонникам, которые спрашивают пианистку о содержании готовящейся к выходу программы и беспокоятся об их с Прохором романе, она советует «смотреть ее страничку, а не передачи».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что чувственное фото Цымбалюк-Романовской вдохновило фанатов.