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  4. Видео: Отец троих детей и его друг заживо сварились в кипятке в Пензе

Видео: Отец троих детей и его друг заживо сварились в кипятке в Пензе

, 20:02 Эфирная новость 2 284

Выясняются детали трагедии, которая сегодня произошла в Пензе. Жители города говорят, что неоднократно жаловались дорогу, где погибли два человека.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Трагедия в Пензе. В яму с кипятком провалился автомобиль, в котором находились люди. Погибли двое, они буквально сварились заживо. Жуткое ЧП попало на видео. Все произошло на парковке возле магазина: водитель и его пассажир приехали за покупками, но даже выйти из машины не успели. В машине коллеги по мебельному бизнесу. У одного из них остались сиротами трое детей.

Из-за чего провалился грунт? Кто виноват в гибели людей? Разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком.

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