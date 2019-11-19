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  4. Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

, 20:42 Эфирная новость 4

На предстоящем саммите «нормандской четверки» украинская сторона поднимет вопросы о сроках возвращения Донбасса под контроль Киева и обмене удерживаемыми лицами.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

В Москве выразили надежду, что лидеры «нормандской четверки» подпишут совместный документ по итогам встречи в Париже 9 декабря. По словам пресс-секретаря российского президента, пока не понятно, будет это только декларация или предметное соглашение. В Кремле также решают, проведет ли Путин отдельную встречу с Зеленским.

Украинский лидер сегодня заявил, что на саммите в Париже намерен обсудить конкретные сроки обмена пленными и возвращения Донбасса под контроль Киева. Подчеркнул, что серьезно готовится к нормандскому формату. И извинился, что не брит.

«Я хочу извиниться, что я не бритый. Это не просто так. Вы знаете, у нас есть такое украинское слово „забобон“ — суеверие. Чисто украинское слово, очень классное слово, я его очень люблю. Так вот, сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда и побреюсь», — заявил Зеленский.

Буксир «Яны Капу» и два катера «Бердянск» и «Никополь», как ожидается, прибудут на Украину 20–21 ноября.

Генсек НАТО Столтенберг сегодня объявил, что приветствует передачу Россией украинских кораблей. По его мнению, «нормандскому квартету» это поможет продвинуться в минском процессе. Но от мирных заявлений Столтенберг тут же перешел к воинственным. Генсек замахнулся на космос, его обратят в сферу военной деятельности НАТО.

«Завтра мы сделаем еще один важный шаг — признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций, наравне с воздушной, наземной сферами и киберпространством», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заверил, что альянс заинтересован в космосе, поскольку нуждается в системах раннего оповещения, связи и навигации. Оружие там размещать не собираются, но космические угрозы изучат в целях обороны и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Тимошенко намекнула Зеленскому на отставку.

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