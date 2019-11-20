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Новая эпоха российского виноделия: защита потребителя и скачок в развитии отрасли

, 2:04 Эфирная новость 16

Эпохальный документ Госдума приняла в первом же чтении — он закладывает фундамент и определяет, что такое вино, и что такое «российское вино».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

ГосДума одобрила в первом чтении закон о виноградарстве и виноделии. Это во многом эпохальный документ, который, как отметил спикер нижней палаты парламента — фактически создает в россии новую отрасль.

Документ очень подробный, но главное, что он закладывает фундамент, определяет — что такое вино, и что такое «российское вино», то есть произведенное на 100% из отечественного сырья.

Вино — продукт естественного брожения свежего винограда. Российское вино — только из ягод, выращенных в нашей стране. Четкое определение, что именно считать благородным напитком может впервые появиться в российском законодательстве уже до конца года.

Государственные субсидии для тех, кто выращивает российский виноград, есть и сейчас. Новый закон должен их увеличить, ведь площади виноградников планирую расширить с 95-ти тысяч гектаров до двухсот. И обеспечить точечную поддержку — чтобы создать инфраструктуру для полного цикла производства.

Все это даст импульс производству и защитит потребителей от некачественных напитков. Подробности у Дмитрия Вахницкого.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с главой союза виноградарей и виноделов России Дмитрием Киселевым, в котором он рассказал о том, каким он видит будущее российского виноделия.

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