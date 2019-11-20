Новая эпоха российского виноделия: защита потребителя и скачок в развитии отрасли

ГосДума одобрила в первом чтении закон о виноградарстве и виноделии. Это во многом эпохальный документ, который, как отметил спикер нижней палаты парламента — фактически создает в россии новую отрасль.

Документ очень подробный, но главное, что он закладывает фундамент, определяет — что такое вино, и что такое «российское вино», то есть произведенное на 100% из отечественного сырья.

Вино — продукт естественного брожения свежего винограда. Российское вино — только из ягод, выращенных в нашей стране. Четкое определение, что именно считать благородным напитком может впервые появиться в российском законодательстве уже до конца года.

Государственные субсидии для тех, кто выращивает российский виноград, есть и сейчас. Новый закон должен их увеличить, ведь площади виноградников планирую расширить с 95-ти тысяч гектаров до двухсот. И обеспечить точечную поддержку — чтобы создать инфраструктуру для полного цикла производства.

Все это даст импульс производству и защитит потребителей от некачественных напитков. Подробности у Дмитрия Вахницкого.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с главой союза виноградарей и виноделов России Дмитрием Киселевым, в котором он рассказал о том, каким он видит будущее российского виноделия.