Шнуров намерен уходить из соцсетей: «Все это смахивает на групповой секс»

В Петербурге состоялся грандиозный концерт группы «Ленинград», собравший свыше 67 тысяч фанатов. Так закончился последний гастрольный тур коллектива по России.

Перед концертом Шнуров поучаствовал в пресс-конференции, в которой рассказал о планах. Во-первых, он не исключает, что «Ленинград» вернется в будущем. Было бы неплохо уходить, как Пугачева: сначала все плачут, а потом радуются очередному возвращению.

Во-вторых, Шнуров намерен сокращать свое присутствие в социальных сетях. Нынешний тренд он назвал групповым сексом: когда селебрити берут друг у друга интервью, комментируют чужие комментарии под постами в Instagram и нет ничего, кроме болтовни.

В-третьих, лидер «Ленинграда» будет и дальше писать песни и снимать клипы: но только в том случае, если ему будет, что сказать. Шнуров отметил, что созданный им стиль повсеместно переняли российские звезды: от Киркорова до Little Big.

«Я считаю, что „Ленинград“, поставленный на паузу, абсолютно созвучен времени. Это сейчас гораздо уместнее, чем попытки изобретения новых смыслов в общем абсурде», — заявил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драке, которая произошла на концерте «Ленинграда» в СПб.