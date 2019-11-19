«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

Российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о заполнении голубым топливом обеих ниток «Турецкого потока». В сообщении отмечается, что в настоящий момент пусконаладочные работы близятся к завершению. Пуск газопровода в эксплуатацию намечен до конца 2019 года.

«В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции», — говорится в сообщении компании.

Компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания на российской территории подготовлены к началу эксплуатации. На турецком приемном терминале завершаются пусконаладочные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку».