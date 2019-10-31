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Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку»

, 8:16 Эфирная новость 20

Глава венгерского правительства Виктор Орбан не стесняется идти против единой позиции Брюсселя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gazprom; 5-tv.ru

Накануне Владимир Путин побывал с визитом в Будапеште. Где провел переговоры с премьер-министром Венгрии. Несмотря на капризы погоды — европейская столица встречала дождем — визит прошел в теплой, дружеской атмосфере. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Для Виктора Орбана российский газ — важный фактор внутренней политики. За счет него он снижает коммунальные платежи. И так поддерживает популярность среди соотечественников. Да и внешняя политика венгерского премьера во многом завязана на Россию. «Санкции против Москвы — выстрел в собственную ногу». Это его — Орбана — фраза. Глава венгерского правительства не стесняется идти против единой позиции Брюсселя.

Подробности в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вторая ветка газопровода «Турецкий поток» будет достроена в срок к 2020 году. 

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