Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку»

Накануне Владимир Путин побывал с визитом в Будапеште. Где провел переговоры с премьер-министром Венгрии. Несмотря на капризы погоды — европейская столица встречала дождем — визит прошел в теплой, дружеской атмосфере. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Для Виктора Орбана российский газ — важный фактор внутренней политики. За счет него он снижает коммунальные платежи. И так поддерживает популярность среди соотечественников. Да и внешняя политика венгерского премьера во многом завязана на Россию. «Санкции против Москвы — выстрел в собственную ногу». Это его — Орбана — фраза. Глава венгерского правительства не стесняется идти против единой позиции Брюсселя.

Подробности в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вторая ветка газопровода «Турецкий поток» будет достроена в срок к 2020 году.