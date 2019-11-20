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Линдеманн повторил фото The Beatles в центре Петербурга

, 1:07 | Анастасия Игонина Фото 18

Солист Rammstein сделал эффектный кадр на Дворцовой площади.

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Фото, видео: Instagram @till_lindemann_official

Тилль Линдеманн поделился с поклонниками фото в стиле The Beatles. Артист вместе с двумя другими героями повторил легендарное фото на пешеходном переходе в центре Петербурга — его версия кадра была снята на Дворцовой площади.

Сам солист Rammstein идет первым — на нем светлая шляпа и расстегнутый плащ. Следом за ним шагают мужчина в шлеме и спецкостюме и космонавт, за спиной которого волочится посадочный парашют.

Instagram @till_lindemann_official

Очевидно, снимок был сделан во время работы над одним из трех клипов, ради которых Линдеманн задержался в Петербурге после того как посетил сольный концерт Светланы Лободы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Тилль Линдеманн уже показывал небольшое видео с теми же героями — несколько персонажей с нового фото успели устроить драку на Дворцовой площади.

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