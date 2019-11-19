В МВД Петербурга опровергли сообщения о ДТП с участием Mercedes Михаила Боярского

В МВД Петербурга опровергли сообщения о якобы смертельном ДТП с участием Mercedes Михаила Боярского.

«На Оптиков не произошло ничего. Это информация ложная», — заявил 5-tv.ru официальный представитель ведомства Вячеслав Степченко.

Нелепой шуткой произошедшее назвал и сын Боярского Сергей. По его словам, Михаил Боярский последние дни находится в Москве, а его автомобиль в Петербурге стоит около дома.

Ранее «Невские новости» сообщили о том, что автомобиль Mercedes с такими же номерами, как у Михаила Боярского якобы сбил насмерть человека на улице Оптиков.