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  4. В МВД Петербурга опровергли сообщения о ДТП с участием Mercedes Михаила Боярского

В МВД Петербурга опровергли сообщения о ДТП с участием Mercedes Михаила Боярского

, 22:33 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 82

Ранее в ряде СМИ появилась информации о том, что автомобиль актера сбил насмерть человека на улице Оптиков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

В МВД Петербурга опровергли сообщения о якобы смертельном ДТП с участием Mercedes Михаила Боярского.

«На Оптиков не произошло ничего. Это информация ложная», — заявил 5-tv.ru официальный представитель ведомства Вячеслав Степченко.

Нелепой шуткой произошедшее назвал и сын Боярского Сергей. По его словам, Михаил Боярский последние дни находится в Москве, а его автомобиль в Петербурге стоит около дома.

Ранее «Невские новости» сообщили о том, что автомобиль Mercedes с такими же номерами, как у Михаила Боярского якобы сбил насмерть человека на улице Оптиков.

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