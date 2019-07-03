Разин поведал о «горе», которое Чехова и Кудрявцева причинили «Ласковому маю»

Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Развин сделал неожиданное заявление в Instagram. По его словам, светские львицы Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева какое-то время назад стали виновницами «горя» в группе. Об этом пишет «Экономика сегодня».
Также к записи он прикрепил ролик, на котором Чехова и Кудрявцева вместе с Юлией Началовой исполняют песню «Белые розы».
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Поклонники «Ласкового мая» дополнительных вопросов, как ни странно, тоже не задали.
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