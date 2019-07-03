Разин поведал о «горе», которое Чехова и Кудрявцева причинили «Ласковому маю»

Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Развин сделал неожиданное заявление в Instagram. По его словам, светские львицы Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева какое-то время назад стали виновницами «горя» в группе. Об этом пишет «Экономика сегодня».

«Из всей этой компании обожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе „Ласковый май“, что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое», — добавил Разин так и не пояснив, о каком «горе» идет речь.

Также к записи он прикрепил ролик, на котором Чехова и Кудрявцева вместе с Юлией Началовой исполняют песню «Белые розы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин «Ласковый Май» (@razin_andrei_lm) 2 Июл 2019 в 11:26 PDT

Поклонники «Ласкового мая» дополнительных вопросов, как ни странно, тоже не задали.

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