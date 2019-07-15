«Лера, спи спокойно»: Разин пригрозил раскрыть все секреты Кудрявцевой

, 8:25 227

Продюсер «Ласкового мая» уверен, что ведущая не зовет его на свою телепрограмму, потому что боится обнародования своих тайн.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте также

А трусы где? Невеста Джейсона Стейтема сразила фанатов эффектным платьем

Андрей Разин заявил, что телеведущая Лера Кудрявцева не зовет его участвовать в своем шоу, потому что боится, что он сам раскроет все ее тайны. Такое смелое заявление продюсер «Ласкового мая» сделал на своей странице в Instagram.

Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

По словам Разина, если бы Кудрявцева все-таки осмелилась сделать его гостем своей студии, он бы «все секреты ее рассказал».

«Она бы там с ума сошла. Я думаю, что она бы провалилась сквозь землю и вылезла на другой стороне Земли», — цитирует Teleprogramma.pro продюсера.

В прошлом Лера Кудрявцева была замужем за барабанщиком продюсируемого Разиным «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. По какой-то причине мужчина уверен, что в брак теледива вступила незаконным путем. Однако, подводит итог Разин, Кудрявцева его сниматься не зовет — а значит и все тайны так и останутся тайнами.

«Лера, спи спокойно, секреты твои никто никогда не узнает», — резюмировал Разин.

Позднее он удалил провокационную публикацию со своей страницы в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Разин поведал о «горе», которое Лера Кудрявцева причинила «Ласковому маю» вместе с Анфисой Чеховой.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

8:25
«Лера, спи спокойно»: Разин пригрозил раскрыть все секреты Кудрявцевой
8:14
Видео: Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море
8:03
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
7:56
Видео: Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
7:49
Бахрейн намерен инвестировать в Крым 500 миллионов евро
7:42
Видео: Эрдоган назвал приобретение С-400 важнейшей сделкой для Турции

Сейчас читают

Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!
А трусы где? Невеста Джейсона Стейтема сразила фанатов эффектным платьем
Звезда «Универа» Валентина Рубцова раскритиковала последний сезон «Черного зеркала»

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги