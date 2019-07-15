«Лера, спи спокойно»: Разин пригрозил раскрыть все секреты Кудрявцевой

Андрей Разин заявил, что телеведущая Лера Кудрявцева не зовет его участвовать в своем шоу, потому что боится, что он сам раскроет все ее тайны. Такое смелое заявление продюсер «Ласкового мая» сделал на своей странице в Instagram.
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По словам Разина, если бы Кудрявцева все-таки осмелилась сделать его гостем своей студии, он бы «все секреты ее рассказал».
В прошлом Лера Кудрявцева была замужем за барабанщиком продюсируемого Разиным «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. По какой-то причине мужчина уверен, что в брак теледива вступила незаконным путем. Однако, подводит итог Разин, Кудрявцева его сниматься не зовет — а значит и все тайны так и останутся тайнами.
Позднее он удалил провокационную публикацию со своей страницы в социальной сети.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Разин поведал о «горе», которое Лера Кудрявцева причинила «Ласковому маю» вместе с Анфисой Чеховой.