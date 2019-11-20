«Экий нехочуха»: Аналитик США трижды отказался возглавить Минобороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман рассказал о поступавшем ему три раза предложении возглавить Министерство обороны Украины. Все дело в том, что 44-летний уроженец Киева в младенчестве был вывезен родителями в США, отслужил в армии, построил военно-дипломатическую карьеру и стал специалистом по своей родине, пишет Утро.ру.

По словам Виндмана, он входил в американскую делегацию на инаугурации президента Незалежной Владимира Зеленского 20 мая, и именно тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк (май — сентябрь 2019 года) трижды настоятельно предложил ему стать украинским министром обороны.

«Он сделал это предложение три раза», — сказал Виндман о предложении Данилюка.

Уроженец Киева затруднился пояснить настойчивость бывшего главы СНБО, но по возвращении из официальной поездки в Киев он уведомил руководство о поступившем трижды предложении.

«Я считаю, это было бы большой честью (стать министром обороны Украины). Я американец, меня привезли сюда (в США) младенцем. Я немедленно отклонял все эти предложения, — заключил Виндман. — Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны. Я не оставлял дверь открытой (для этого предложения)».

Ранее украинские силовики на своих позициях в Донбассе вывесили флаги США.