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Пять человек отравились в Волгограде неизвестной жидкостью

, 0:14 | Светлана Шевченко 23

Пострадавшие госпитализированы с диагнозом — поражение токсическими веществами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Пять человек отравились в Волгограде неизвестной жидкостью. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшие госпитализированы с диагнозом — поражение токсическими веществами немедицинского назначения.

Что именно употребили отравившиеся еще предстоит выяснить. Состояние пациентов медики оценивают, как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком уголовном деле в Иркутске. Желание заработать стало причиной гибели 62 человек, пострадали еще 15.По версии следствия, из 160 литров метилового спирта обвиняемые изготовили кустарным способом нечто, что назвали «Боярышник», и продавали это под видом косметической продукции.

 

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