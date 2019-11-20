Пять человек отравились в Волгограде неизвестной жидкостью. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшие госпитализированы с диагнозом — поражение токсическими веществами немедицинского назначения.

Что именно употребили отравившиеся еще предстоит выяснить. Состояние пациентов медики оценивают, как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком уголовном деле в Иркутске. Желание заработать стало причиной гибели 62 человек, пострадали еще 15.По версии следствия, из 160 литров метилового спирта обвиняемые изготовили кустарным способом нечто, что назвали «Боярышник», и продавали это под видом косметической продукции.