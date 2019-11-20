Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 ноября, большинству знаков зодиака следует подумать о карьере. Помните! Дорогу осилит идущий! Пора брать свое будущее в собственные руки.
♈ Овен
Внутри вас есть страсть, уникальный талант, который придает смысл вашим дням и побуждает вас делиться лучшим из себя до самого конца. Если вы еще не знаете, какой у вас Икигай, как говорит Виктор Франкл, ваша миссия — обнаружить его. Вот вам мудрость нового века, которую вы должны рассмотреть, Овен.
Ваше путешествие сейчас включает в себя пробуждение к своему внутреннему ребенку и открытие множества неожиданных качеств, которые вы спрятали внутри. Сегодняшний день также напоминает о том, что ваш разум — инкубатор. Развивайте идеи и смотрите, как вы можете превратить их в успешные бизнес-планы.
Космический совет: разбудите ваши многочисленные дары.
♉ Телец
«Осень — это время души, Телец. Вторая весна, когда каждый листик — цветок». Когда Альберт Камю написал эти слова, он думал о чудесном урожае, который мы собираем прямо перед зимой, чтобы согреть наши души.
Вы преодолели много препятствий и теперь готовы наслаждаться плодами своего труда. В воздухе веет праздником, так как все ваши проекты приближаются к завершению, и успех становится вашим новым компаньоном. Шагните в центр внимания, который вы заработали!
Космический совет: это большой прорыв для вашей души.
♊ Близнецы
С изменениями не всегда легко справиться. Дайте себе золотую звезду для перехода на другую сторону. Вы проделали замечательную работу по преодолению своих трудностей и теперь готовы открыть дверь радости, любви и изобилию. Ваша энергия заразительна, Близнецы!
Это также время для проявления игры. Начните с признания своих истинных желаний для себя и принятия активного участия в преобразовании ваших обстоятельств. Знайте, что-то, над чем вы работаете, произойдет. Оставьте «как» и «почему» Вселенной.
Космический совет: вы — причина, по которой комната излучает свет.
♋ Рак
Рак, вы медленно перестраиваетесь в своей жизни. Для некоторых это время вступления в успешное партнерство, которое может расцвести за пределами рабочего места.
Возможно, что это будет сложно. Будьте в курсе того, во что вы ввязываетесь, прежде чем переходить какие-либо границы.
Космический совет: каким вы ощущаете свое предназначение в жизни?
♌ Лев
Вы — самый общительный на этой неделе, и вы берете часть этого добра с собой на работу. Есть причина, по которой комната светится, когда вы рядом, Лев.
Нынешняя обстановка благоприятна для общения, расширения круга и сотрудничества на всю жизнь. Начните с чего-то маленького и посмотрите, как оно развивается. Это хороший способ проверить свою творческую совместимость.
Космический совет: максимально используйте ваши социальные возможности.
♍ Дева
Ваша карьера может удовлетворять ваши материальные потребности. Но удовлетворяет ли она вас на духовном и эмоциональном уровне? Есть о чем подумать, потягивая утренний чай.
Ответ не в том, чтобы вносить радикальные изменения. Все, что вам нужно сделать, это выбраться из колеи, в которой вы оказались и сознательно перестроиться. Помните, чем больше вы задействуете свой творческий потенциал, тем больше радости и изобилия вы привлечете в свою жизнь.
Космический совет: выровняйтесь со своей страстью.
♎ Весы
В то время как судьба предлагает вам новые возможности, важно оставаться на земле и не быть вовлеченным в волнение. На бумаге все может выглядеть великолепно, Весы. Но вы не узнаете, стоит ли это вашего времени и усилий, если вы не проведете некоторое исследование.
Не забывайте принимать решения в соответствии с вашими долгосрочными целями. Вы думали о том, чтобы выбрать стартовый маршрут? Освободите свой разум от страхов и осознанно вкладывайте свои идеи.
Космический совет: будьте открыты для нового, но не принимайте поспешных решений.
♏ Скорпион
Мы можем говорить о мире и позитиве все, что вы хотите. Но правда в том, что мы живем в мире, где есть живая конкуренция. Ни у кого нет оснований сейчас повышать свой билет до бизнес-класса или расти в должности. Но вы должны доказать свою силу и попросить, чего вы заслуживаете.
Будь вашим собственным послом бренда, Скорпион. Убедитесь, что ваша работа видна и что ваш голос услышан. Вселенная дает вам шанс подняться — сейчас!
Космический совет: спросите, чего вы заслуживаете.
♐ Стрелец
Токсичные условия работы могут быть опасны для вашего психического и эмоционального благополучия. Поддерживает ли ваше рабочее место ваш рост или вызывает страх и беспокойство? Правда в том, что у вас есть счета для оплаты и кредиты для очистки.
Вы не можете убежать, даже если вы действительно хотите. Посмотрите, как вы можете добиться положительных изменений в ваших обстоятельствах. Если что-то не улучшается, несмотря на ваши постоянные усилия, дайте себе разрешение уйти.
Космический совет: если это приносит вам больше вреда, чем пользы, отпустите.
♑ Козерог
Бенджамин Мейс сказал, что трагедия жизни не в неудаче, а в самодовольстве. Когда мы начинаем жить ниже своих возможностей, делая минимум, чтобы выжить. Мы настраиваемся на то, чтобы получать меньше, чем мы заслуживаем.
Козерог, вы слишком долго шли по одному привычному пути. Тем не менее, это ограничивает ваш рост и удерживает вас от перехода на следующий уровень.
Мы не предлагаем вам вносить радикальные изменения или оспаривать статус-кво. Мы просим вас работать внутри системы, выполняя одну пугающую вас вещь каждый божий день.
Космический совет: будьте готовы отказаться от старых моделей и принять новый образ жизни.
♒ Водолей
Водолей, вы — источник идей! Тот, кто постоянно вводит новшества и бросает вызов миру, чтобы увидеть вещи по-другому. Этот день приносит с собой напоминание о том, что существуют определенные планы, которые необходимо претворить в жизнь.
Не уклоняйтесь от принятия необходимых действий. Цитата Стива Мараболи, вдохновляющая вас начать все с нуля: «Шаг движения приблизит вас к вашим целям, а не к миле намерений».
Космический совет: хорошо сделано лучше, чем хорошо сказано.
♊ Рыбы
Эстер Хикс уверена: «Единственная истинная мера успеха — это количество радости, которую мы чувствуем». Рыбы, вы создали для себя пышную и богатую жизнь, которая предоставляет вам такие удобства, которые были однажды.
Но вызывает ли это чувство радости внутри вас? Это вдохновляет вас следовать за своим икигаем (японское понятие, означающее ощущение собственного предназначения в жизни — Прим.ред.) и смотреть на мир в другом свете? Вселенная хочет, чтобы вы нашли эту недостающую искру!
Космический совет: вырвитесь из этой колеи.
Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября.