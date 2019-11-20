Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 ноября, большинству знаков зодиака следует подумать о карьере. Помните! Дорогу осилит идущий! Пора брать свое будущее в собственные руки.

♈ Овен

Внутри вас есть страсть, уникальный талант, который придает смысл вашим дням и побуждает вас делиться лучшим из себя до самого конца. Если вы еще не знаете, какой у вас Икигай, как говорит Виктор Франкл, ваша миссия — обнаружить его. Вот вам мудрость нового века, которую вы должны рассмотреть, Овен.

Ваше путешествие сейчас включает в себя пробуждение к своему внутреннему ребенку и открытие множества неожиданных качеств, которые вы спрятали внутри. Сегодняшний день также напоминает о том, что ваш разум — инкубатор. Развивайте идеи и смотрите, как вы можете превратить их в успешные бизнес-планы.

Космический совет: разбудите ваши многочисленные дары.

♉ Телец

«Осень — это время души, Телец. Вторая весна, когда каждый листик — цветок». Когда Альберт Камю написал эти слова, он думал о чудесном урожае, который мы собираем прямо перед зимой, чтобы согреть наши души.

Вы преодолели много препятствий и теперь готовы наслаждаться плодами своего труда. В воздухе веет праздником, так как все ваши проекты приближаются к завершению, и успех становится вашим новым компаньоном. Шагните в центр внимания, который вы заработали!

Космический совет: это большой прорыв для вашей души.

♊ Близнецы

С изменениями не всегда легко справиться. Дайте себе золотую звезду для перехода на другую сторону. Вы проделали замечательную работу по преодолению своих трудностей и теперь готовы открыть дверь радости, любви и изобилию. Ваша энергия заразительна, Близнецы!

Это также время для проявления игры. Начните с признания своих истинных желаний для себя и принятия активного участия в преобразовании ваших обстоятельств. Знайте, что-то, над чем вы работаете, произойдет. Оставьте «как» и «почему» Вселенной.

Космический совет: вы — причина, по которой комната излучает свет.

♋ Рак

Рак, вы медленно перестраиваетесь в своей жизни. Для некоторых это время вступления в успешное партнерство, которое может расцвести за пределами рабочего места.

Возможно, что это будет сложно. Будьте в курсе того, во что вы ввязываетесь, прежде чем переходить какие-либо границы.

Космический совет: каким вы ощущаете свое предназначение в жизни?