Что непременно нужно сделать 20 ноября в Федотов день

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Сергей Зеленский
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Сновидения в эту ночь являются пророческими.

Что непременно нужно сделать 20 ноября в Федотов день

Фото: Wikimedia.org

Православный мир 20 ноября вспоминает святого мученика Феодота, прозванного в народе Ледоставом, так как в этот день лед продолжал сковывать реки и озера до весны.

По преданию, Феодот проживал в III веке в городе Мелетии на территории нынешнего Ближнего Востока. Он открыто проповедовал христианскую веру и помогал всем нуждающимся.

Однажды он достал из моря тела семи мучениц и предал их земле. За это власти схватили его и подвергли неимоверным пыткам. От него требовали отречься от веры, но он отказался. После этого по приказу правителя города он был обезглавлен. Его тело собирались сжечь, но поднявшаяся буря помешала это сделать, и тогда последователи Феодота смогли захоронить его тело.

Что нельзя делать в этот день?

Сегодня стоит позабыть о неуверенности в себе и страхах, которые до этого момента мешали реализовать задуманное. Следует отпустить все эти сомнения, собраться с мыслями и действовать. Пассивность крайне противопоказана. Прекрасный момент для тех, кто из-за всевозможных фобий откладывал нечто важное «на потом» — время пришло.

Что нужно делать в этот день:

Крайне успешна будет любая творческая деятельность, а если человек далек от такой сферы, даже к обыденной уборке или стирке лучше подойти нетривиально. Главное, что такой позитивный настрой очень скоро вернется сторицей.

День Ангела: безусловно, главный именинник — Федот, а также в календаре указаны Валерий, Вениамин, Иван, Елизавета.

Сновидения: следует внимательно отнестись к ощущениям во сне в ночь на 20 ноября, так как они являются пророческими. Не стоит трактовать их конкретно — надо прислушиваться к интуиции. Хотя образы бывают очень четкие, все же толковать их нужно только по собственным ассоциациям, пишет Ytro.news.

Приметы:

Если выпавший снег лег плотно к стенам дома, то урожай будет скудным, а если есть зазоры, то богатым.

Если на Федота выпал обильный первый снег, то будет хороший урожай зерновых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что озвученная Вангой эпидемия мгновенной старости захватит планету уже к 2088 году. Многие предсказания болгарской прорицательницы до сих пор остались нерасшифрованными.

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