Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера — Фриц фон Вайцзеккер — был убит во время чтения лекции в берлинской клинике в районе Шарлоттенбург, в которой он работал главным врачом.

Один из пришедших в аудиторию послушать заслуженного 59-летнего доктора напал на него с ножом, который от полученных ран скончался на месте.

В момент трагедии другой присутствующий пытался помешать злоумышленнику, и получил серьезные ранения — он доставлен в реанимацию.

Полиция задержала нападавшего и выясняет мотивы его действий.

Сын экс-президента Германии убит во время лекции в берлинской клинике 1/3 Twitter @BZ_NachtFloh 2/3 Twitter @BZ_NachtFloh 3/3 Twitter @BZ_NachtFloh

Лидер Свободной демократической Германии поделился в Twitter своей скорбью по поводу произошедшего.

«Мой друг Фриц фон Вайцзеккер был убит сегодня вечером в Берлине. Страстный доктор и хороший человек. Недавно он был у меня дома на барбекю. Я ошеломлен и должен разделить свое горе. Еще раз задаешься вопросом, в каком мире мы живем», — написал политик.

Отец Фрица фон Вайцзеккер возглавлял ФРГ с 1984 по 1994 годы, он скончался в 2015 году.

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