Сын экс-президента Германии убит во время лекции в берлинской клинике

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера — Фриц фон Вайцзеккер — был убит во время чтения лекции в берлинской клинике в районе Шарлоттенбург, в которой он работал главным врачом.
Один из пришедших в аудиторию послушать заслуженного 59-летнего доктора напал на него с ножом, который от полученных ран скончался на месте.
В момент трагедии другой присутствующий пытался помешать злоумышленнику, и получил серьезные ранения — он доставлен в реанимацию.
Полиция задержала нападавшего и выясняет мотивы его действий.
Лидер Свободной демократической Германии поделился в Twitter своей скорбью по поводу произошедшего.
«Мой друг Фриц фон Вайцзеккер был убит сегодня вечером в Берлине. Страстный доктор и хороший человек. Недавно он был у меня дома на барбекю. Я ошеломлен и должен разделить свое горе. Еще раз задаешься вопросом, в каком мире мы живем», — написал политик.
Отец Фрица фон Вайцзеккер возглавлял ФРГ с 1984 по 1994 годы, он скончался в 2015 году.
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