Как определить плохого работодателя во время собеседования

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Алиса Старжевская
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К тревожным знакам комментаторы отнесли сложную схему расчета зарплаты и непунктуальность начальника.

Как определить плохого работодателя во время собеседования

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker.com

Соискатели поделились простыми способами, которые помогут определить плохого работодателя на этапе собеседования. Об этом рассказали юзеры Reddit.

Пользователи сайта посчитали неприемлемым умалчивание истинного размера заработной платы или системы ее расчета. Если работодатель нервничает и что-то недоговаривает по поводу оплаты труда, то можно без сожаления прощаться с этой вакансией.

Психологический климат в коллективе — одна из важных деталей, на которую стоит обратить внимание при поиске работы. Большая текучка не всегда может являться показателем нестабильных и токсичных отношений работодателя с подчиненными. Но если сотрудники выглядят изнеможенными и унылыми, то, вероятно, атмосфера в компании оставляет желать лучшего.

Работа за бесплатно, выполнение тестовых заданий и поручений, которые являются чужими реальными задачами — еще один показатель нечестного нанимателя. Хуже всего, когда руководство требует, чтобы вы самостоятельно оплатили обучение или покупку формы до приема на должность.

Юзеры обращали внимание на пунктуальность начальника. По их мнению, если уже при первой встрече наниматель опаздывает, то стоит задуматься — не ведет ли он себя так на работе регулярно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому повысят зарплату, а кто потеряет работу в 2022 году.

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