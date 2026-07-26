Разочарованы: инвесторы начали избавляться от акций оборонных компаний Европы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Несмотря на рекордные расходы стран ЕС на вооружение, отрасль испытывает серьезные проблемы.

Почему акции оборонных компаний Европы падают — аналитика

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инвесторы начали избавляться от акций оборонных компаний Европы

Акции ведущих европейских оборонных компаний заметно снизились на фоне ухудшения настроений инвесторов. Как сообщает The Economist, участники рынка все чаще сомневаются в перспективах сектора, несмотря на ожидаемый рекордный объем военных расходов стран Евросоюза.

По данным издания, за последний год акции немецких компаний Renk и Hensoldt потеряли 37% и 23% стоимости соответственно, а бумаги французской Thales подешевели на 7%. Рыночная капитализация чешской компании CSG после выхода на биржу в начале года сократилась примерно на 50%. The Economist отмечает, что рынок оборонных инвестиций переживает резкое падение.

По оценке издания, в 2026 году государства Евросоюза могут направить на вооружение рекордные 130 миллиардов евро. Однако инвесторов настораживают проблемы с поставками, закупками и внедрением новых технологий. Согласно докладу Европейского парламента, производство вооружений сталкивается с дефицитом ряда компонентов и материалов, а также с ограниченным количеством специализированных подрядчиков, что и создает многочисленные проблемы в отрасли.

Ранее политолог Игорь Левитас назвал кредит Украине скрытой поддержкой ВПК Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
В России зарегистрируют уникальный аппарат для лечения опухолей
6:22
Подозреваемый в наезде на людей в Берлине в мае вышел из тюрьмы для несовершеннолетних
6:16
«Хоть и бывшая, но любимая»: Иракли об отношениях с экс-женой после разрыва
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
5:40
От увлечения до масштабных реформ: как Петр I создавал военно-морской флот
5:26
Выжили только двое: жуткий финал истории пропавших на Эльбрусе альпинистов

Сейчас читают

Неожиданная причина: почему житель Екатеринбурга пять лет не мог стать отцом
Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок
Россиян предупредили об опасности чрезмерного приема антибиотиков
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео