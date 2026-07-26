Установлена личность подозреваемого в наезде на людей в Берлине

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 70 0

Он уже был известен местным властям.

Кто виноват в наезде на людей в Берлине — последние новости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники полиции в Берлине установили личность подозреваемого, который наехал на людей в центре города. По данным правоохранителей, он связан с исламистским движением. Об этом сообщает портал DPA.

Как пишет СМИ, подозреваемый уже был известен властям из-за своей деятельности в Берлине в числе местных радикальных исламистов.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля на участников гей*-парада в районе Тиргартен один человек погиб, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

В шествии участвовали тысячи человек. По словам очевидцев, некий белый фургон на высокой скорости въехал прямо в толпу. По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из машины и скрылся пешком. Позднее сообщалось, что предполагаемый виновник происшествия был задержан.

5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места происшествия. В городе до сих пор слышны сирены экстренных служб, центр Берлина частично перекрыт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
В России зарегистрируют уникальный аппарат для лечения опухолей
6:22
Подозреваемый в наезде на людей в Берлине в мае вышел из тюрьмы для несовершеннолетних
6:16
«Хоть и бывшая, но любимая»: Иракли об отношениях с экс-женой после разрыва
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
5:40
От увлечения до масштабных реформ: как Петр I создавал военно-морской флот
5:26
Выжили только двое: жуткий финал истории пропавших на Эльбрусе альпинистов

Сейчас читают

Неожиданная причина: почему житель Екатеринбурга пять лет не мог стать отцом
Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок
Россиян предупредили об опасности чрезмерного приема антибиотиков
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео