199 лет назад Моби Дик утопил китобойное судно в Тихом океане

Яндекс напомнил пользователям о том, что 199 лет назад гигантский кашалот Моби Дик утопил в Тихом океане китобойное судно «Эссекс».

Корабль водоизмещением 238 тонн вышел на промысел из порта в штате Массачусетс в 1819 году. Около полутора лет экипаж бил китов в южной части Тихого океана. Живодерству моряков положил конец один крупный кашалот — около 26 метров в длину при нормальном размере около 20 метров.

20 ноября 1820 года в Тихом океане китобойное судно было несколько раз протаранено гигантским млекопитающим.

После крушения судна 20 матросам на трех крошечных шлюпках пришлось добраться до необитаемого острова Хендерсон. Спустя пять дней, в живых были обнаружены лишь восемь членов экипажа «Эссекса». Остальные 12 человек погибли от голода, жажды и каннибализма.

Через тридцать лет Герман Мелвилл пересказал эту душераздирающую историю в «Моби Дике». Знаменитый роман о погоне за белым китом-убийцей наполнен библейскими образами, символизмом и лирическими отступлениями.

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